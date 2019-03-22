Nguyễn Bảo Duy bức xúc lên tiếng cảnh cáo những người có ý định lợi dụng lúc anh nguy khốn mà quỵt tiền.

Sau vụ tự tử hụt vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân đang cố lấy lại tinh thần, tìm cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản với ông bố 4 con vì khó khăn ngày càng chồng chất, thậm chí bị quỵt tiền. Mới đây, Nguyễn Bảo Duy vừa đăng tải bài viết chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Từ khi vỡ nợ, chồng cũ Phi Thanh Vân bị bạn bè xa lánh. Ngay cả những người bạn anh từng nghĩ rất thân cũng không thèm đọc hay trả lời tin nhắn của mình.

Sau khi lên núi tịnh tâm, Bảo Duy đã lấy lại tinh thần và tìm cách giải quyết nợ nần - Ảnh: FBNV "Sau khi xảy ra chuyện ta mới thấy được cuộc đời nó trớ trêu lắm. Lúc thịnh vượng nhắn tin và điện thoại toàn dạ thưa, kể cả những thằng bạn mà mình nghĩ là thân nhất và sống chết với nhau nhắn cho nó tin mà nó chả thèm đọc và trả lời. Tới giờ phút này mình còn cảm thấy ấm ức và hụt hẫng vô cùng, kể cả những người chị, nói chung là đa số... Họ trở quẻ 360 độ một cách hờ hững”, ông bố 4 con ngậm ngùi.

Trước đó, vì quá bế tắc với cuộc sống, anh đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được người thân phát hiện - Ảnh: FBNV Tiếp đó, Bảo Duy tức giận tố cáo một số người lựa lúc anh khó khăn để “thừa nước đục thả câu”. Nam doanh nhân bị kẻ xấu lợi dụng quỵt nợ hàng trăm triệu không trả. “Có những loại mà trước đây mình từng nghĩ là thân nhất, có thể tin tưởng mà tâm sự trình bày, thế là nó biết mình như thế nó lật đật tìm cách trở quẻ để quyền lợi thuộc về nó. Tạm thời tao chỉ đăng đơn thuần chung chung, khôn hồn thì trả tiền cho tao, chứ tao bây giờ khổ lắm rồi, chắt chiu từng đồng từng cắc để trả nợ chứ tao không xù ai 1 xu. Mấy trăm triệu của tao chứ không phải ít, đừng nghĩ tao phá sản mà muốn quỵt luôn như vậy. Giờ đường cùng rồi tới đâu thì tới chứ cứ trơ trơ cái mặt ra tìm đủ mọi lý do mà tránh né. Xưng hô mày tao thì đủ để hiểu thằng này nó khinh đến mức nào rồi, trộm long tráo chúa... Loại lấy vải thưa mà che mắt thánh". Ít ngày trước, anh nhận được tin vui lên chức bố lần 4. Đây là nguồn động viên rất lớn cho nam doanh nhân lúc này - Ảnh: FBNV Chia sẻ của Bảo Duy nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm của mọi người. Đông đảo bạn bè gửi lời động viên để ông bố trẻ vượt qua khó khăn.

Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai Sau lùm xùm tự tử vì nợ nần chồng chất, doanh nhân Nguyễn Bảo Duy nhận được tin vui đã lên chức bố lần 4.

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