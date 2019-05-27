Sau 20 lần ‘dao kéo’, Phi Thanh Vân lại khiến nhiều người hốt hoảng vì chiếc cằm sần sùi biến dạng

Hình ảnh mới nhất được Phi Thanh Vân đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang gặp biến chứng hậu “dao kéo”.

Là một trong những nghệ sĩ Việt công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của Phi Thanh Vân thường xuyên “biến đổi” mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh chụp hậu trường của một chương trình truyền hình lên trang cá nhân. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phi Thanh Vân diện trang phục khá lộng lẫy, gương mặt cũng được trang điểm vô cùng kỹ càng.

Hình ảnh được Phi Thanh Vân đăng tải - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý chính là chiếc cằm có phần khác lạ của “nữ hoàng dao kéo”. Cụ thể, phần cằm của cô dài bất thường, lệch hẳn sang một bên và khá sần sùi. Bên cạnh đó, dáng cằm cũng không được tự nhiên và chẳng mấy ăn nhập với tổng thể gương mặt.

Phần cằm có dấu hiệu biến dạng, da sần sùi - Ảnh: Internet

Chính sự thay đổi này đã khiến gương mặt của Phi Thanh Vân có phần đơ cứng và khá đáng sợ. Nhiều người cho rằng, cô nàng đang gặp hậu quả vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Trước đó, “nữ hoàng dao kéo” từng nhiều lần bị cộng đồng mạng soi ra biến chứng thẩm mỹ, nhan sắc già nua khác xa với ảnh đã qua chỉnh sửa.

Gương mặt có phần già nua của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

Phần mũi của cô từng có nguy cơ bị hoại tử - Ảnh: Internet

Dù đã trải qua 20 lần "dao kéo" để đại tu nhan sắc nhưng ngoại hình hiện tại của Phi Thanh Vân vẫn khiến nhiều người phải giật mình.

Lộ cuộc sống thật của Phi Thanh Vân sau 2 năm làm mẹ đơn thân Trải qua nhiều giông tố trong chuyện hôn nhân, "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-20-lan-dao-keo-phi-thanh-van-lai-khien-nhieu-nguoi-hot-hoang-vi-chiec-cam-san-sui-bien-dang-326201.html