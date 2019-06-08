Nghệ sĩ Việt xót xa khi biết tin chủ nhiệm đoàn phim “Gạo nếp gạo tẻ” đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay (8/6).
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Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền thông báo nghệ sĩ Phương Tần đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư đại tràng. Ông trút hơi thở cuối cùng vào 2h ngày 8/6 tại nhà riêng ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Ngọc Huyền xót xa trước sự ra đi của đàn anh: “Anh Phương Tần đã ra đi về cõi Phật! Anh Phương Tần ơi! ra đi thanh thản anh nhé! Anh đã làm tuyệt vời lắm rồi cho gia đình, cho đời và cho nghề”.
Nam nghệ sĩ phát hiện mang trong mình căn bệnh quái ác cách đây 3 năm. Ít tháng trở lại đây, bệnh tình chuyển biến xấu, di căn qua thận. Sau thời gian chạy chữa, gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ đã đến thăm và góp tiền giúp nam nghệ sĩ có thêm kinh phí chữa trị. Tất cả đều mong anh có thể chiến thắng bệnh tật để quay trở lại với nghề.