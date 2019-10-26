Diễn viên Ngọc Lan tỏ ra tức giận khi bị một tài khoản mạng xã hội chỉ trích không biết dạy con trai và mỉa mai hôn nhân với ông xã Thanh Bình.
- Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình viết lời nhớ nhung người phụ nữ khác
- Ngọc Lan phản ứng khi bị hỏi về Thanh Bình
Cách đây ít giờ, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải hình ảnh cậu nhóc Louis úp mặt vào tường kèm dòng trạng thái trải nỗi lòng của người mẹ khi dạy con. Con trai đang bước vào giai đoạn tinh nghịch, bướng bỉnh khiến bà xã Thanh Bình vô cùng trăn trở.
Cô viết: "Nước mắt và tâm trí mẹ dành cho con nhiều hơn cho ba con rồi đấy. Mẹ không phải là người thích đòn roi, đánh con nhiều thì mẹ càng đau thêm. Mẹ sẵn sàng bỏ thời gian để giải thích và thuyết phục khi con sai. Nhưng không được thì mẹ buông đó, sau này lớn mà có hư thì cũng tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình vì đó là con đường mà con chọn. Đây là biện pháp cuối cùng trong cách giáo dục con. Mẹ ghi ra đây để sau này Facebook còn, thì còn có cái mà đọc”.
Tâm tư của Ngọc Lan dường như đã chạm đúng nỗi lòng của các bậc phụ huynh. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng cảm với bà mẹ trẻ. Mọi người khuyên vợ Thanh Bình: "Bình tĩnh và kiên nhẫn gái ơi!"; "Thương là ai cũng thương nhưng phạt là phải phạt... con sẽ hiểu"; "Thôi mà, cháu nó còn nhỏ. Chưa hiểu được như người lớn đâu"; "Em còn nhỏ, mẹ Lan cố gắng nha, mai mốt em lớn em sẽ hiểu hơn, đừng đánh em tội lắm"...
Tuy nhiên, một tài khoản mạng bất ngờ để lại bình luận chỉ trích cách dạy con của Ngọc Lan: "Thằng cha nó sai, thì chị có rất rất nhiều thời gian õng ẹo. Còn con nít làm sai là lẽ đương nhiên chị à. Cha nó chị dạy không được thì đừng đổ lên đầu con nít. Gớm”. Ngay lập tức, bà xã Thanh Bình đáp trả cực gắt: "Ăn nói mất dạy thế". Sau đó, đông đảo người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Ngọc Lan và "ném đá" cách hành xử của anti-fan này.
Thời gian gần đây, Ngọc Lan và Thanh Bình vướng ồn ào "cơm không lành, canh không ngọt". Dù vợ chồng nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn chưa khiến dư luận hết hoài nghi.