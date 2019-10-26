Cách đây ít giờ, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải hình ảnh cậu nhóc Louis úp mặt vào tường kèm dòng trạng thái trải nỗi lòng của người mẹ khi dạy con. Con trai đang bước vào giai đoạn tinh nghịch, bướng bỉnh khiến bà xã Thanh Bình vô cùng trăn trở.

Ngọc Lan buồn lòng vì con trai không nghe lời - Ảnh: FB

Cô viết: "Nước mắt và tâm trí mẹ dành cho con nhiều hơn cho ba con rồi đấy. Mẹ không phải là người thích đòn roi, đánh con nhiều thì mẹ càng đau thêm. Mẹ sẵn sàng bỏ thời gian để giải thích và thuyết phục khi con sai. Nhưng không được thì mẹ buông đó, sau này lớn mà có hư thì cũng tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình vì đó là con đường mà con chọn. Đây là biện pháp cuối cùng trong cách giáo dục con. Mẹ ghi ra đây để sau này Facebook còn, thì còn có cái mà đọc”.