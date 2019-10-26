Bị anti-fan mỉa mai dạy chồng không được nên trút giận lên con trai, Ngọc Lan đáp trả đanh thép

Hậu trường 26/10/2019 10:57

Diễn viên Ngọc Lan tỏ ra tức giận khi bị một tài khoản mạng xã hội chỉ trích không biết dạy con trai và mỉa mai hôn nhân với ông xã Thanh Bình.

Cách đây ít giờ, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải hình ảnh cậu nhóc Louis úp mặt vào tường kèm dòng trạng thái trải nỗi lòng của người mẹ khi dạy con. Con trai đang bước vào giai đoạn tinh nghịch, bướng bỉnh khiến bà xã Thanh Bình vô cùng trăn trở.

dien vien ngoc lan va con trai
Ngọc Lan buồn lòng vì con trai không nghe lời - Ảnh: FB

Cô viết: "Nước mắt và tâm trí mẹ dành cho con nhiều hơn cho ba con rồi đấy. Mẹ không phải là người thích đòn roi, đánh con nhiều thì mẹ càng đau thêm. Mẹ sẵn sàng bỏ thời gian để giải thích và thuyết phục khi con sai. Nhưng không được thì mẹ buông đó, sau này lớn mà có hư thì cũng tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình vì đó là con đường mà con chọn. Đây là biện pháp cuối cùng trong cách giáo dục con. Mẹ ghi ra đây để sau này Facebook còn, thì còn có cái mà đọc”.

Tâm tư của Ngọc Lan dường như đã chạm đúng nỗi lòng của các bậc phụ huynh. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng cảm với bà mẹ trẻ. Mọi người khuyên vợ Thanh Bình: "Bình tĩnh và kiên nhẫn gái ơi!"; "Thương là ai cũng thương nhưng phạt là phải phạt... con sẽ hiểu"; "Thôi mà, cháu nó còn nhỏ. Chưa hiểu được như người lớn đâu"; "Em còn nhỏ, mẹ Lan cố gắng nha, mai mốt em lớn em sẽ hiểu hơn, đừng đánh em tội lắm"...

dien vien ngoc lan va con trai 2
Thời gian gần đây, vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình bị nghi 'cơm không lành, canh không ngọt' - Ảnh: FB

Tuy nhiên, một tài khoản mạng bất ngờ để lại bình luận chỉ trích cách dạy con của Ngọc Lan: "Thằng cha nó sai, thì chị có rất rất nhiều thời gian õng ẹo. Còn con nít làm sai là lẽ đương nhiên chị à. Cha nó chị dạy không được thì đừng đổ lên đầu con nít. Gớm”. Ngay lập tức, bà xã Thanh Bình đáp trả cực gắt: "Ăn nói mất dạy thế". Sau đó, đông đảo người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Ngọc Lan và "ném đá" cách hành xử của anti-fan này.

dien vien ngoc lan va con trai 3
Ngọc Lan đáp trả trước bình luận kém duyên của anti-fan - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Ngọc Lan và Thanh Bình vướng ồn ào "cơm không lành, canh không ngọt". Dù vợ chồng nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn chưa khiến dư luận hết hoài nghi.

Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình bất ngờ báo tin buồn, sao Việt xót xa chia buồn

Giữa ồn ào 'rạn nứt' với Ngọc Lan, Thanh Bình bất ngờ báo tin buồn, sao Việt xót xa chia buồn

Lý Hải, Kha Ly, Lương Thế Thành... cùng đông đảo người hâm mộ để lại bình luận chia buồn với diễn viên Thanh Bình và gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình Thanh Bình

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026