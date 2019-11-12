Giữa nghi vấn ly hôn Ngọc Lan, lộ ảnh Thanh Bình nắm tay thân mật với một phụ nữ lạ?

Suốt nhiều tháng qua, trên mạng xã hội liên tục rộ tin đồn về việc vợ chồng diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan đã "đường ai nấy đi".

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh diễn viên Thanh Bình nắm tay thân mật một cô gái lạ mặt. Theo chia sẻ, khoảnh khắc này được ghi lại ít tháng trước khi nam diễn viên quay phim tại An Giang.

Hình ảnh được dân mạng lan truyền cách đây ít phút...

... trong ảnh, chồng Ngọc Lan tay trong tay với một phụ nữ lạ - Ảnh: FB

Dù người trong cuộc chưa lên tiếng giải thích, nhưng bức ảnh xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ hiện tại giữa Ngọc Lan và Thanh Bình?

Hầu hết những hình ảnh gần đây, Thanh Bình chỉ xuất hiện bên con trai và không thấy bóng dáng bà xã - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ về việc một mình chăm con bệnh khiến fan xót xa - Ảnh: FB

Vài tháng qua, cộng đồng mạng xôn xao về thông tin Ngọc Lan và Thanh Bình đã "đường ai nấy đi". Dù Thanh Bình đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn không khiến người hâm mộ hết lo lắng. Bởi sau đó, cặp đôi không có bất cứ động thái nào chứng minh gia đình vẫn ấm êm.

Thậm chí Ngọc Lan và con trai đã dọn khỏi biệt thự từng sống với Thanh Bình. Vợ chồng nghệ sĩ cũng không có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên con trai chung nhưng không hề nhắc về nhau.

Mới đây, khi Ngọc Lan vướng vào thị phi, Thanh Bình cũng không hề lên tiếng bênh vực hay động viên vợ - Ảnh: FB

Hai ngày qua, Ngọc Lan bị tố yêu sách, gây khó dễ sau khi được cho vay số tiền lớn. Thậm chí, người này còn tiết lộ nữ diễn viên vay tiền là để hoàn tất việc ly hôn với Thanh Bình.

Giữa lúc Ngọc Lan bị tố chiêu trò chuyện trả nợ 500 triệu, Thanh Bình chia sẻ đầy ẩn ý Hiện tại, mọi động thái của vợ chồng diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-nghi-van-ly-hon-ngoc-lan-lo-anh-thanh-binh-nam-tay-than-mat-voi-mot-phu-nu-la-344060.html