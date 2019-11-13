Giữa ồn ào Thanh Bình nắm tay gái lạ, diễn viên Ngọc Lan phản ứng ra sao?

Giữa lúc ông xã Thanh Bình lộ ảnh nắm tay thân mật một cô gái lạ mặt, thái độ bình thản của diễn viên Ngọc Lan khiến dư luận chú ý.

Hình ảnh diễn viên Thanh Bình nắm tay một cô gái lạ mặt được lan truyền khiến dân mạng xôn xao suốt nhiều giờ qua. Hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng thanh minh cho sự trong sạch của mình. Nhiều người hoài nghi có phải mối quan hệ giữa Ngọc Lan và Thành Bình đã thực sự "rạn nứt"?

Bức ảnh khiến dư luận dậy sóng vài ngày qua - Ảnh: Internet

Cô gái trong ảnh đã lên tiếng thanh minh - Ảnh: FB

Lúc này, cái tên được cộng đồng mạng quan tâm hơn cả chính là diễn viên Ngọc Lan. Trong khi ông xã vướng thị phi, mỹ nhân phim "Bán chồng" lại tỏ ra khá thờ ơ. Mặc kệ những lời bàn tán, bà mẹ một con thoải mái đăng bức ảnh cực xinh đẹp và thời thượng để chào ngày mới. Cô viết: "Sáng nay trời se lạnh, mình muốn khoe bộ hình mới có được hôn?".

Ngọc Lan khoe nhan sắc rạng ngời đón ngày mới giữa lúc chồng cũ vướng thị phi - Ảnh: FB

Thời gian qua, Ngọc Lan và Thanh Bình bị đồn đã ly hôn sau thời gian dài mặn nồng và có một con trai chung. Thanh Bình từng lên tiếng phủ nhận và viện lý do bận đi quay xa nên không thường xuyên bên cạnh vợ con. Thế nhưng sự xa cách của cặp đôi và việc Ngọc Lan dọn ra khỏi biệt thự đã sống chung với ông xã sau khi sinh con càng làm dấy lên tin đồn "đường ai nấy đi".

Đã rất lâu vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình không khoe bức ảnh chung nào - Ảnh: FB

Ít ngày trước, Ngọc Lan bất ngờ bị stylist cũ tố làm trò khi được cho vay số tiền lớn. Người này còn tiết lộ, nữ diễn viên mượn tiền là để giải quyết thủ tục ly hôn với Thanh Bình.

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