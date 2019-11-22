Bất ngờ với mối quan hệ hiện tại giữa mẹ ruột Ngọc Lan với con rể cũ Thanh Bình

Hậu trường 22/11/2019 16:27

Dù đã chính thức ly hôn nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ vợ cũ. Anh được mẹ ruột Ngọc Lan yêu thương và quý mến.

Ngày 13/11 vừa qua, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng thừa nhận chuyện ly hôn với Thanh Bình sau 3 năm mặn nồng khiến bạn bè và người hâm mộ nuối tiếc. Theo chia sẻ, cả hai chia tay trong êm đẹp và không hề có "kẻ thứ 3" như một số người đồn đoán. Hậu ly hôn, bé Louis sống cùng mẹ, diễn viên Thanh Bình có quyền đến thăm và chăm sóc con bất cứ lúc nào.

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Thanh Bình cho biết cả hai ly hôn vì không còn tiếng nói chung - Ảnh: FB

Dù không còn chung đường nhưng cuộc sống hậu ly hôn của cặp đôi vẫn thu hút được sự quan tâm của mọi người. Ngọc Lan vùi đầu vào công việc và chăm sóc con trai để quên đi nỗi buồn hôn nhân đổ vỡ. Về phía Thanh Bình, anh hầu như không chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên vài phút trước, Thanh Bình bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng con trai đến thăm mẹ ruột Ngọc Lan và nhắn nhủ: "Louis thương Ngoại lắm".

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Thanh Bình vui vẻ đưa con trai đến thăm mẹ vợ cũ hậu ly hôn - Ảnh: FB
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Mối quan hệ tốt đẹp hiếm có giữa mẹ vợ và con rể cũ khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, anh tiếp tục khoe thêm ảnh bên mẹ vợ và tâm sự: "Cảm ơn Mẹ đã luôn tin và bên con!". Đáp lời con rể cũ, bà chia sẻ xúc động: "Mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền hiếu thảo biết lo cho gia đình. Nhưng nhà con nuôi ong nhiều quá nên giờ Louis phải chịu cái hoàn cảnh này"

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Cuộc hội thoại giữa Thanh Bình và mẹ vợ gây chú ý - Ảnh: FB
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Mẹ ruột Ngọc Lan đăng ảnh con rể đưa cháu ngoại đến thăm và chú thích 'gia đình vui vẻ' - Ảnh: FB
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Bà còn đăng tải hình ảnh cháu ngoại bên cạnh Thanh Bình với lời nhắn đầy yêu thương - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù không còn là quan hệ "mẹ vợ - con rể" nhưng Thanh Bình vẫn được mẹ ruột Ngọc Lan quý mến. Trên trang cá nhân của mình, bà chia sẻ rất nhiều hình ảnh cháu ngoại và ba ruột chơi đùa vui vẻ bên nhau.

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