Bất ngờ với mối quan hệ hiện tại giữa mẹ ruột Ngọc Lan với con rể cũ Thanh Bình

Ngày 13/11 vừa qua, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng thừa nhận chuyện ly hôn với Thanh Bình sau 3 năm mặn nồng khiến bạn bè và người hâm mộ nuối tiếc. Theo chia sẻ, cả hai chia tay trong êm đẹp và không hề có "kẻ thứ 3" như một số người đồn đoán. Hậu ly hôn, bé Louis sống cùng mẹ, diễn viên Thanh Bình có quyền đến thăm và chăm sóc con bất cứ lúc nào.



Thanh Bình cho biết cả hai ly hôn vì không còn tiếng nói chung - Ảnh: FB

Dù không còn chung đường nhưng cuộc sống hậu ly hôn của cặp đôi vẫn thu hút được sự quan tâm của mọi người. Ngọc Lan vùi đầu vào công việc và chăm sóc con trai để quên đi nỗi buồn hôn nhân đổ vỡ. Về phía Thanh Bình, anh hầu như không chia sẻ về cuộc sống hiện tại.