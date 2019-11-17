Hậu ly hôn, hành động đầu tiên của Ngọc Lan khiến mọi người xót xa, tiếc nuối

Hậu trường 17/11/2019 15:30

Sau khi thông báo ly hôn, diễn viên Ngọc Lan đã thay đổi ảnh bìa và avatar trên Facebook cá nhân.

Tối 13/11, diễn viên Ngọc Lan khiến làng giải trí Việt bàng hoàng khi chính thức xác nhận chuyện ly hôn với Thanh Bình. Trước đó, dân mạng đã phát hiện ra sự khác lạ của cả hai suốt nhiều tháng qua và không ngừng đồn đoán về việc vợ chồng nghệ sĩ "cơm không lành, canh không ngọt".

Mỹ nhân phim "Bán chồng" cho biết, cô và Thanh Bình chia tay trong êm đẹp, không có ai đứng sau xúi giục hay tác động. Dù không còn là vợ chồng nhưng Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con chung. Bé Louis sẽ sống cùng với mẹ, Thanh Bình có thể đến thăm con trai bất cứ lúc nào.

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Thanh Bình và Ngọc Lan ly hôn khiến công chúng nuối tiếc - Ảnh: FB

Sau thông báo của Ngọc Lan, Thanh Bình đã lên tiếng khẳng định lại một lần nữa với công chúng. Anh cũng phủ nhận chuyện có "người thứ 3", vợ chồng ly hôn là vì không còn tiếng nói chung.

Sau khi "đường ai nấy đi", Ngọc Lan vẫn giữ lại toàn bộ ảnh thời còn hạnh phúc bên Thanh Bình. Tuy nhiên mới đây, bà mẹ đơn thân đã đổi avatar và ảnh bìa trên Facebook bằng ảnh cá nhân thay vì khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con như trước.

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Xóa ảnh bên chồng cũ, Ngọc Lan thay đổi diện mạo mới cho trang cá nhân - Ảnh: FB

Về phía Thanh Bình, hầu hết những bức ảnh chụp chung với vợ cũ đã bị gỡ bỏ và chỉ còn lưu lại rất ít khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

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Trên trang cá nhân, Thanh Bình giữ nhiều khoảnh khắc bên con trai...
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... trong khi những hình ảnh chụp cùng Ngọc Lan còn lưu lại rất ít - Ảnh: FB

Động thái của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô: "Chiều vẫn vào xem lại video đại diện, bây giờ đổi rồi… Cảm giác hụt hẫng bữa giờ luôn ấy”; "Cuối cùng cũng đổi ảnh, thật sự em không muốn chút nào hết”, "Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc tình dù đúng dù sai người con gái luôn là người chịu thiệt, chị cố lên nhé”; "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Chúc chị và bé Louis luôn bình an, vui vẻ”…

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