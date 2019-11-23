Bị đồn 'cơm không lành, canh không ngọt' với con gái, mẹ Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng

Hậu trường 23/11/2019 16:23

Giữa ồn ào bất hòa với con ruột lại còn công khai bênh vực Thanh Bình, mẹ nữ diễn viên Ngọc Lan chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Hậu ly hôn, những thông tin xoay quanh cặp đôi diễn viên Ngọc LanThanh Bình vẫn thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lại được dịp xôn xao trước thông tin mẹ ruột Ngọc Lan công khai bênh vực con rể nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến con ruột khiến nữ diễn viên chịu nhiều gièm pha.

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Dù đã 'đường ai nấy đi', Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Ngọc Lan - Ảnh: FB

Thậm chí, cư dân mạng còn tìm ra bằng chứng Ngọc Lan và mẹ ruột có mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt”. Nguyên nhân là vì mẹ nữ diễn viên kết bạn Facebook với Thanh Bình nhưng lại không làm điều tương tự với con gái.

Một tài khoản Facebook đã để lại bình luận: “Cô ơi, dù có là sao thì chị Lan vẫn là con gái ruột của cô mà ạ. Cô nghiêng về anh Bình thế này có phải là sẽ gây ra sóng gió cho chị Lan không?”.

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Những hoài nghi của cư dân mạng về mối quan hệ giữa Ngọc Lan và mẹ ruột - Ảnh: FB

Trước những ý kiến sai lệch của người ngoài cuộc, mẹ Ngọc Lan đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc bất hòa với con gái. Bà cho biết: “Tôi nói gia đình con tôi đổ vỡ vì nó nuôi ong chứ tôi đâu có nói con gái tôi hư thân mất nết mà cô lại gán ghép là con gái tôi hư thân mất nết.

Tôi nói cho cô biết là con tôi là đứa ngoan hiền, hiếu thảo, biết chăm lo cho mẹ những lúc mẹ gặp hoạn nạn hay ốm đau. Khi lấy chồng rồi có con hai vợ chồng đều chăm sóc gia đình thật chu đáo.

Nhà vợ chồng nó nuôi ong nên cháu ngoại tôi phải sống cảnh xa cha xa mẹ như hôm nay, và tôi muốn nói thêm là phá đình là có tội nhưng không bằng phá gia cang để một đứa trẻ vô tội mà phải sống xa mẹ cha”.

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Mẹ Ngọc Lan phủ nhận việc bất hòa với con gái - Ảnh: FB

Theo đó, mẹ Ngọc Lan khẳng định con gái là người ngoan hiền, hiếu thảo và biết chăm lo cho gia đình. Có thể thấy, mối quan hệ giữa hai mẹ con nữ diễn viên vẫn luôn tốt đẹp. Về phần Ngọc Lan, cô chọn cách giữ im lặng trước mọi thị phi, sóng gió.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình sao Việt hậu ly hôn

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