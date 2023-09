Sau ồn ào bất hòa với mẹ ruột hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan cảm thán: 'Ước gì ai cũng thương mình'

Diễn viên Ngọc Lan vẫn tỏ ra bình thản trước hàng loạt tin đồn không hay về mình sau khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Giữa tháng 11 vừa qua, cả showbiz Việt tiếc nuối khi biết tin Ngọc Lan và Thanh Bình đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống và có một con trai chung. Hậu ly hôn, những tưởng cuộc sống của cặp đôi sẽ bình yên, thế nhưng vài ngày qua, cả hai bất ngờ vướng thị phi.

Dù đã chia tay Ngọc Lan nhưng Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ vợ cũ - Ảnh: FB

Diễn viên Ngọc Lan vướng nghi án bất hòa với mẹ ruột vì ly hôn Thanh Bình. Mặc kệ những lời đồn đoán không hay từ dư luận, cả Thanh Bình và Ngọc Lan đều quyết định im lặng. Trong khi đó, mẹ ruột "kiều nữ" đã lên tiếng phủ nhận lời đồn đứng về phía con rể mà ngó lơ, chê trách con gái ruột khi hôn nhân đổ vỡ.

Cách đây vài giờ, mẹ Ngọc Lan lại tag tên con rể cũ trong bài viết khi cùng đi ăn sinh nhật người thân - Ảnh: FB

Sau sóng gió, Ngọc Lan vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân để chào ngày mới. Cô viết kèm chú thích: "Ước gì ai cũng thương mình/ Hình nào mình up cũng toàn like share/ Đầu tuần thì hãy vui nghe/ Chuẩn bị ngồi đếm like share hình mình".

Ngọc Lan liên tục cập nhật ảnh lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Có vẻ tâm trạng của bà mẹ đơn thân không hề bị ảnh hưởng sau những thị phi. Ngọc Lan vẫn tập trung hết sức lo công việc và chăm sóc con trai. Dưới bài viết, cô nhận được nhiều bình luận động viên từ bạn bè và người hâm mộ. Về phía Thanh Bình, anh đã đổi lại avatar trang cá nhân thành ảnh của mình sau một ngày để hình nền đen ảm đạm.

