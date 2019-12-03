Gần 1 tháng ly hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của Ngọc Lan giờ ra sao?

Sau khi công khai thông tin đã ly hôn Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc và chăm sóc con trai.
- Sau ồn ào bất hòa với mẹ ruột hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan cảm thán: 'Ước gì ai cũng thương mình'
- Thanh Bình gây hoang mang với động thái lạ hậu ly hôn Ngọc Lan
Ngày 13/11, diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối khi xác nhận đã ly hôn Thanh Bình sau 3 năm mặn nồng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, mỹ nhân phim "Bán chồng" nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện.
Ly hôn và bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân nhiều vất vả, nhưng cô không bao giờ đăng tải những dòng tâm sự buồn, chán nản. Ngọc Lan luôn tạo cho bản thân nguồn năng lượng tích cực thông qua từng hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.
Cô có màn "lột xác" ngoạn mục sau khi hôn nhân đổ vỡ. Cắt đi mái tóc dài thướt tha, bà mẹ đơn thân trở nên cá tính hơn với tóc ngắn. Vợ cũ Thanh Bình cũng chăm đăng ảnh gợi cảm với những trang phục xuyên thấu, khoét sâu vòng một hay xẻ cao khoe chân dài gợi cảm.
Ngoài công việc, Ngọc Lan dành trọn sự quan tâm của mình cho quý tử đầu lòng. Cô đưa cậu bé đi chơi, du lịch để tận hưởng cuộc sống.
Những thay đổi của Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời động viên, chúc bà mẹ đơn thân sống vui vẻ và thành công trên đoạn đường phía trước.