Gần 1 tháng ly hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của Ngọc Lan giờ ra sao?

Ngày 13/11, diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối khi xác nhận đã ly hôn Thanh Bình sau 3 năm mặn nồng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, mỹ nhân phim "Bán chồng" nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện.

Một vài khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ - Ảnh: FB

Ly hôn và bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân nhiều vất vả, nhưng cô không bao giờ đăng tải những dòng tâm sự buồn, chán nản. Ngọc Lan luôn tạo cho bản thân nguồn năng lượng tích cực thông qua từng hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.

Cô có màn "lột xác" ngoạn mục sau khi hôn nhân đổ vỡ. Cắt đi mái tóc dài thướt tha, bà mẹ đơn thân trở nên cá tính hơn với tóc ngắn. Vợ cũ Thanh Bình cũng chăm đăng ảnh gợi cảm với những trang phục xuyên thấu, khoét sâu vòng một hay xẻ cao khoe chân dài gợi cảm.