Gần 1 tháng ly hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của Ngọc Lan giờ ra sao?

Hậu trường 03/12/2019 15:31

Sau khi công khai thông tin đã ly hôn Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc và chăm sóc con trai.

Ngày 13/11, diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối khi xác nhận đã ly hôn Thanh Bình sau 3 năm mặn nồng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, mỹ nhân phim "Bán chồng" nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện.

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Ngọc Lan xuất hiện xinh đẹp trước công chúng hậu ly hôn - Ảnh: FB

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Một vài khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ - Ảnh: FB

Ly hôn và bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân nhiều vất vả, nhưng cô không bao giờ đăng tải những dòng tâm sự buồn, chán nản. Ngọc Lan luôn tạo cho bản thân nguồn năng lượng tích cực thông qua từng hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.

Cô có màn "lột xác" ngoạn mục sau khi hôn nhân đổ vỡ. Cắt đi mái tóc dài thướt tha, bà mẹ đơn thân trở nên cá tính hơn với tóc ngắn. Vợ cũ Thanh Bình cũng chăm đăng ảnh gợi cảm với những trang phục xuyên thấu, khoét sâu vòng một hay xẻ cao khoe chân dài gợi cảm.

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Ngọc Lan ngày càng quyến rũ và gợi cảm - Ảnh: FB
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Trên gương mặt cô không bao giờ thiếu đi nụ cười rạng rỡ - Ảnh: FB

Ngoài công việc, Ngọc Lan dành trọn sự quan tâm của mình cho quý tử đầu lòng. Cô đưa cậu bé đi chơi, du lịch để tận hưởng cuộc sống.

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Giây phút bình yên của Ngọc Lan bên con trai đầu lòng gây xúc động - Ảnh: FB
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Cách đây không lâu, hai mẹ con đã cùng nhau khám phá Hàn Quốc - Ảnh: FB

Những thay đổi của Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời động viên, chúc bà mẹ đơn thân sống vui vẻ và thành công trên đoạn đường phía trước.

Bị antifan mỉa mai vì quá chăm đăng ảnh xinh đẹp hậu ly hôn, Ngọc Lan đáp trả cực tinh tế

Bị antifan mỉa mai vì quá chăm đăng ảnh xinh đẹp hậu ly hôn, Ngọc Lan đáp trả cực tinh tế

Sau khi công khai việc ly hôn, nữ diễn viên Ngọc Lan liên tục thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

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