Hậu ly hôn, Thanh Bình chia sẻ đầy tâm trạng: 'Ta sẽ không nhận ra tầm quan trọng của một thứ gì đó cho đến khi nó mất đi'

Hậu ly hôn, diễn viên Thanh Bình thường xuyên chia sẻ những dòng tâm sự buồn khiến người hâm mộ lo lắng.
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Mới đây, diễn viên Thanh Bình gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ăn mặc phong cách trong chuyến công tác Hàn Quốc kèm dòng trạng thái nói về quy luật của cuộc sống. Anh mượn lời Phật dạy để nói lên suy nghĩ của bản thân về giá trị của các mối quan hệ. Đây không phải là lần đầu nam diễn viên đăng tải status tâm trạng sau khi ly hôn Ngọc Lan.
Thanh Bình viết: "Đời người vốn dĩ rất ngắn. Chớp mắt một cái, ai nấy cũng đã lưng còng tóc bạc. Thậm chí người ta yêu thương, mai này có thể không còn trên cõi đời này nữa. Người tốt với ta là một mối tơ duyên quý giá vô cùng.
Vậy nên hãy biết trân trọng, đừng để sau này phải hối hận. Từ bạn bè, người thân, hay chỉ là những người chỉ xuất hiện trong một đoạn đường đời ngắn ngủi. Đôi lúc, con người ta không thể nhận ra giá trị của những điều mà người khác đang làm cho mình cho đến khi người ấy không còn làm nữa.
Ta cũng sẽ không nhận ra được tầm quan trọng của một thứ gì đó cho đến khi nó mất đi. Đừng như thế! Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có, biết ơn những ai yêu quý và quan tâm bạn. Trân trọng cuộc sống và bạn sẽ thấy được rằng, nó mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn đã từng nghĩ".
Dưới bài viết, rất nhiều ý kiến đồng tình với Thanh Bình và chúc anh có cuộc sống bình yên, không sóng gió sau biến cố hôn hôn.
Đáng chú ý nhất là bình luận của Trương Nam Thành dưới bài viết: "Đọc lại thêm hình anh vào thấy cũng có liên quan đấy". Là bạn thân nhiều năm của Thanh Bình, cựu siêu mẫu họ Trương nhận ra sự tương đồng giữa status với cuộc sống của đàn anh.