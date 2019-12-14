Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Mới đây, diễn viên Thanh Bình khiến bạn bè và người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức ảnh bàn tay rướm kèm dòng trạng thái bức xúc: “Hiền không có nghĩa là chuyện gì cũng hiền".

Ngay sau đó, bài viết của nam diễn viên nhận được rất nhiều bình luận quan tâm của fan và đồng nghiệp. Theo chia sẻ của Thanh Bình, anh đã đụng độ một số thanh niên say xỉn “cà khịa” nên xảy ra chuyện ẩu đả. Dù vết thương nhỏ chảy không nhiều máu nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng. Dân mạng khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe, hạn chế vướng vào những chuyện không vui.

Hình ảnh được Thanh Bình chia sẻ cách đây ít giờ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, Thanh Bình đã va chạm với một số thanh niên 'cà khịa' mình - Ảnh: FB

Hậu ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình sống kín tiếng hơn và rất ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh chỉ đăng tải một vài hình ảnh bên con trai Louis.

Ít ngày trước, Thanh Bình tiết lộ đã chuyển sang nhà mới và than vãn chuyện bị sụt cân nghiêm trọng: “Không thể tin được lại có ngày mình còn có nhiêu đây kg. Giảm cân thành công, nhưng cơn gió nhẹ cũng làm anh liêu xiêu. P/S: 62kg là số kg lúc còn học lớp 8, hồi đó múi cục cục, còn bây giờ ốm mà không thấy múi đâu".

Dù bận rộn, anh vẫn dành nhiều thời gian gặp và đưa con trai cưng đi chơi - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng có vẻ Thanh Bình vẫn chưa lấy lại cân bằng sau biến cố hôn nhân. Về phía diễn viên Ngọc Lan, cô được khen vì tích cực thay đổi diện mạo, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau 1 tháng làm mẹ đơn thân, nàng “Kiều nữ” có nhiều động thái chứng minh cuộc sống của mình vẫn rất ổn, vui vẻ và thoải mái.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan quàng vai thân mật trai lạ, khoe được dẫn đi chơi cho tiền mua sắm Sau khi ly hôn với Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tìm niềm vui bên công việc, bạn bè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-1-thang-ly-hon-ngoc-lan-thanh-binh-gay-lo-lang-voi-ban-tay-ruom-mau-luc-dem-khuya-346429.html