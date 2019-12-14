Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
- Hậu ly hôn, Ngọc Lan buồn bã nói về nỗi sợ hãi, khoe ảnh vẫn đeo nhẫn ngón áp út
- Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe cuộc sống bình yên bên con trai, bé Louis điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc
Mới đây, diễn viên Thanh Bình khiến bạn bè và người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức ảnh bàn tay rướm kèm dòng trạng thái bức xúc: “Hiền không có nghĩa là chuyện gì cũng hiền".
Ngay sau đó, bài viết của nam diễn viên nhận được rất nhiều bình luận quan tâm của fan và đồng nghiệp. Theo chia sẻ của Thanh Bình, anh đã đụng độ một số thanh niên say xỉn “cà khịa” nên xảy ra chuyện ẩu đả. Dù vết thương nhỏ chảy không nhiều máu nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng. Dân mạng khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe, hạn chế vướng vào những chuyện không vui.
Hậu ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình sống kín tiếng hơn và rất ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh chỉ đăng tải một vài hình ảnh bên con trai Louis.
Ít ngày trước, Thanh Bình tiết lộ đã chuyển sang nhà mới và than vãn chuyện bị sụt cân nghiêm trọng: “Không thể tin được lại có ngày mình còn có nhiêu đây kg. Giảm cân thành công, nhưng cơn gió nhẹ cũng làm anh liêu xiêu. P/S: 62kg là số kg lúc còn học lớp 8, hồi đó múi cục cục, còn bây giờ ốm mà không thấy múi đâu".
Nhiều người cho rằng có vẻ Thanh Bình vẫn chưa lấy lại cân bằng sau biến cố hôn nhân. Về phía diễn viên Ngọc Lan, cô được khen vì tích cực thay đổi diện mạo, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau 1 tháng làm mẹ đơn thân, nàng “Kiều nữ” có nhiều động thái chứng minh cuộc sống của mình vẫn rất ổn, vui vẻ và thoải mái.