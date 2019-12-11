Hậu ly hôn, Ngọc Lan buồn bã nói về nỗi sợ hãi, khoe ảnh vẫn đeo nhẫn ngón áp út

Hậu trường 11/12/2019 15:15

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Ngọc Lan sau gần 1 tháng xác nhận "đường ai nấy đi" với Thanh Bình khiến người hâm mộ lo lắng.

iễn viên Ngọc Lan nhận được sự quan tâm của bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Qua những gì thể hiện trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Bán chồng" cho thấy cuộc sống của cô và con trai vẫn rất ổn. Ngoài những khoảnh khắc vui vẻ bên bé Louis, bà mẹ đơn thân luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và rạng ngời nhất.

Tuy nhiên mới đây, Ngọc Lan lại khiến mọi người lo lắng khi bất ngờ đăng tải status tâm trạng nói về nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng.

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Dường như cuộc sống của Ngọc Lan khá bình yên sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Ngọc Lan viết: "Mình nghĩ ai trong đời cũng sẽ có 1 nỗi sợ, và nỗi sợ đó nó cứ len lỏi trong mỗi giấc ngủ, khi cuộc sống vui vẻ đủ đầy thì sẽ trấn áp được nỗi sợ, còn khi có sự cố thì nỗi sợ đó sẽ bùng cháy dữ dội trong những giấc mơ, và nó sẽ được nâng cấp thành ác mộng.

Tỉnh giấc giữa đêm sau 1 cơn ác mộng là điều tồi tệ nhất, và tồi tệ hơn là cơn ác mộng đó như 1 vòng tuần hoàn với chu kỳ 6 năm. Cách đây 12 năm, cách đây 6 năm và đêm qua đánh dấu cho 6 năm kế tiếp. Giữa người với người thì chỉ cần chân thành".

Thế nhưng sau đó, bà mẹ đơn thân khuyên mọi người đừng lo lắng bởi đó chỉ là tâm trạng nhất thời của cô sau khi đọc một cuốn sách hay. Bên cạnh đó, Ngọc Lan còn gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cười rạng rỡ, tay chống cằm lộ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

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Ngọc Lan đăng tải ảnh cũ cùng chiếc nhẫn giống như nhẫn cầu hôn ở ngón áp út - Ảnh: FB
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Sau khi ly hôn, Ngọc Lan nhận được quyền nuôi con trai, Thanh Bình sống khép kín hơn - Ảnh: FB

Dưới bài viết, fan vẫn không ngừng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ. Mọi người chúc Ngọc Lan sẽ có cuộc sống bình yên và thành công trên chặng đường sắp tới.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe cuộc sống bình yên bên con trai, bé Louis điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc

Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe cuộc sống bình yên bên con trai, bé Louis điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình vẫn rất ổn. Ngoài công việc, cô dành thời gian bên cạnh bé Louis.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình bé Louis

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