Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe cuộc sống bình yên bên con trai, bé Louis điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình vẫn rất ổn. Ngoài công việc, cô dành thời gian bên cạnh bé Louis.
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Sau 3 năm chung sống và có con trai chung, Ngọc Lan và Thanh Bình quyết định "đường ai nấy đi". Cặp đôi chia tay trong êm đẹp, không đấu tố hay lời qua tiếng lại làm tổn thương đối phương. Giờ đây mỗi người có một con đường khác nhau, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn luôn có mối quan tâm chung đó chính là con trai đầu lòng. Sau khi bố mẹ chia tay, bé Louis sống cùng mẹ. Cậu bé được ba Thanh Bình thường xuyên đến thăm nom, dẫn đi chơi.
Mới đây, diễn viên Ngọc Lan vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc bình yên bên con trai dịp cuối tuần. Sau gần 1 tháng làm mẹ đơn thân, đây là lần hiếm hoi diễn viên phim "Bán chồng" khoe ảnh bên "hoàng tử bé".
Nữ diễn viên ăn mặc bình dị, dù không trang điểm nhưng cô vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Đặc biệt, dù chưa tròn 3 tuổi nhưng con trai Ngọc Lan đã lớn phổng phao và điển trai như "soái ca" Hàn Quốc nhí. Nhiều người còn dành lời khen "có cánh" cho cậu nhóc, hứa hẹn đây sẽ là một mỹ nam tương lai.
Gần 1 tháng sau ngày xác nhận ly hôn với Thanh Bình, Ngọc Lan không đăng tải bất kỳ dòng tâm sự buồn hay than trách nào. Ngược lại, bà mẹ đơn thân nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô giải tỏa nỗi buồn hôn nhân khi tập trung vào công việc và dành thời gian bên cạnh con trai. Ngoài ra, Ngọc Lan cũng tích cực làm mới mình, thay đổi phong cách và diện mạo.