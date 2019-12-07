Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe cuộc sống bình yên bên con trai, bé Louis điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc

Sau 3 năm chung sống và có con trai chung, Ngọc Lan và Thanh Bình quyết định "đường ai nấy đi". Cặp đôi chia tay trong êm đẹp, không đấu tố hay lời qua tiếng lại làm tổn thương đối phương. Giờ đây mỗi người có một con đường khác nhau, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn luôn có mối quan tâm chung đó chính là con trai đầu lòng. Sau khi bố mẹ chia tay, bé Louis sống cùng mẹ. Cậu bé được ba Thanh Bình thường xuyên đến thăm nom, dẫn đi chơi.

Dù bận rộn nhưng Thanh Bình vẫn dành thời gian đưa con trai đi chơi - Ảnh: FB

Anh cùng cậu bé đến thăm bà ngoại - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc bình yên bên con trai dịp cuối tuần. Sau gần 1 tháng làm mẹ đơn thân, đây là lần hiếm hoi diễn viên phim "Bán chồng" khoe ảnh bên "hoàng tử bé".