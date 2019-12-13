Hậu ly hôn, Ngọc Lan quàng vai thân mật trai lạ, khoe được dẫn đi chơi cho tiền mua sắm

Hậu trường 13/12/2019 15:06

Sau khi ly hôn với Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tìm niềm vui bên công việc, bạn bè.

Trước những lời đồn đoán của dư luận, giữa tháng 11 vừa qua, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng xác nhận ly hôn Thanh Bình bằng status dài trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, cả hai chia tay trong êm đẹp và đây là quyết định đến từ vợ chồng diễn viên, không có ai xúi giục.

Sau 1 tháng "đường ai nấy đi", cuộc sống riêng của Ngọc Lan và Thanh Bình thu hút sự chú ý của công chúng. Thanh Bình trở nên khép kín, thi thoảng chỉ đăng tải một vài hình ảnh bên con trai. Riêng Ngọc Lan, cô hoạt động tích cực hơn và cho thấy rằng cuộc sống vẫn rất vui vẻ sau biến cố hôn nhân.

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Ngọc Lan thường xuyên khoe cuộc sống đời thường vui vẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ đơn thân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi mua sắm cùng hội bạn thân. Trong đó, khoảnh khắc Ngọc Lan vòng tay ôm cổ thân mật một người đàn ông lạ mặt thu hút sự chú ý.

Cô hào hứng chia sẻ: "Được đi chơi, được cho tiền đi shopping. Còn gì sung sướng bằng. Thả tim thả like gì đi rồi mình post clip được cho tiền đi shopping nè".

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Ngoài công việc và chăm sóc con trai, Ngọc Lan cũng tụ tập bạn bè đi chơi, mua sắm - Ảnh: FB
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Đáng chú ý nhất là bức ảnh cô nàng tình tứ ôm vai bạn thân - Ảnh: FB

Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt câu hỏi người đàn ông này là ai? Tuy nhiên, đây chỉ là một người bạn chơi thân với "Kiều nữ", trong đó có cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

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Cô còn đăng tải clip vui nhộn khi được bạn thân 'phát tiền' để mua sắm - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, mỹ nhân phim "Bán chồng" nhận được nhiều lời khen khi khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ tại sự kiện. Người hâm mộ vui mừng vì Ngọc Lan đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn.

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Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Ngọc Lan sau gần 1 tháng xác nhận "đường ai nấy đi" với Thanh Bình khiến người hâm mộ lo lắng.

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