Mỹ nhân Việt rời bỏ hào quang sang Mỹ: Người viên mãn, kẻ ly hôn làm việc cật lực nuôi con

Không ít nghệ sĩ Việt rời quê hương sang nước ngoài lập nghiệp. Từ bỏ sự nghiệp ổn định trong nước để làm lại từ đầu nơi xứ người, không phải ai cũng có cuộc sống dễ dàng, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ.

Hậu ly hôn, cô làm việc cật lực để nuôi con. Chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, chân dài này vẫn không có ý định về nước. Ngọc Quyên từng bộc bạch, cuộc sống của cô vất vả hơn các bạn cùng trang lứa. Cô chăm chỉ làm việc kiếm tiền và chi tiêu tiết kiệm hết mức để lo cho tương lai sau này.

Ngọc Quyên từng là gương mặt được khán giả cả nước yêu mến ở lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2014, cô bất ngờ lấy chồng và sang Mỹ định cư. Nữ siêu mẫu kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Le và có một con trai. Tuy nhiên, hôn nhân của chân dài này lại nhanh chóng đổ vỡ vào năm 2018. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên còn bị chồng cũ nói xấu đủ điều.

Ở tuổi 31, nữ siêu mẫu một mình bươn chải nơi đất khách để lo cho cuộc sống - Ảnh: FB

Thanh Thảo

Dù kết hôn khá muộn nhưng ca sĩ Thanh Thảo lại có cuộc sống vô cùng viên mãn tại Mỹ. Hiện cô và ông xã Tom Han có với nhau một cô con gái xinh xắn. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát và được chồng Việt kiều ủng hộ hết mình. Những khi vợ vắng nhà, anh thay cô lo chu toàn việc nhà, chăm con gái chu đáo.

Không chỉ vậy, chồng doanh nhân còn hết lòng yêu thương và chăm sóc con trai nuôi của vợ - bé Jacky Minh Trí. Thanh Thảo từng chia sẻ, Tom Han là người trực tiếp dạy cho cậu bé học và những kỹ năng cơ bản của cuộc sống.

Thanh Thảo có cuộc sống viên mãn bên chồng con tại Mỹ - Ảnh: FB

Nhận nuôi bé Jacky Minh Trí, cô đưa con trai xuất ngoại và cho cậu bé điều kiện sống đầy đủ nhất - Ảnh: FB

Hiện tại, giọng ca “Búp bê con trai” đang sở hữu hôn nhân viên mãn, cuộc sống giàu sang sung túc tại Mỹ.

Kim Hiền

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Việt kiều Andy. Năm 2014, nàng "Út Ráng" quyết định đưa con trai sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Cuộc sống hạnh phúc đã giúp nàng 'Út Ráng' trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 37 - Ảnh: FB

Sau 5 năm rời xa showbiz, mỹ nhân phim "Hương phù sa" có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hiện cô và chồng doanh nhân đã có với nhau một cô con gái nhỏ đáng yêu. Tại Mỹ, phần lớn thời gian Kim Hiền chăm sóc gia đình và phụ việc kinh doanh với chồng. Thi thoảng, cô cũng tham gia một vài hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại.

Tổ ấm ngập tràn tiếng cười của Kim Hiền tại Mỹ - Ảnh: FB

Nguyễn Hồng Nhung

Sau 14 năm rời khỏi showbiz Việt, Nguyễn Hồng Nhung là một trong số ít chân dài vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công nơi xứ người. Ngoài việc chạy show phục vụ kiều bào, nữ ca sĩ còn được nhiều nhãn hàng mời làm đại diện, tham gia sự kiện. Những hoạt động này giúp cô có nguồn thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, ca sĩ Hồng Nhung làm mẹ đơn thân - Ảnh: FB

Sự nghiệp thành công, nữ ca sĩ tự chủ về kinh tế, không phải bận tâm nhiều về chuyện 'cơm áo gạo tiền' - Ảnh: FB

Tuy nhiên, đường tình duyên của mỹ nhân sinh năm 1981 lại rất truân chuyên. Gần 20 năm sống xa quê, cô đã hai lần kết hôn nhưng cả hai cuộc hôn nhân đều nhanh chóng đổ vỡ. Hiện Hồng Nhung đang làm mẹ đơn thân.