Hiếm lắm 'Út Ráng' Kim Hiền mới diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng sexy sau 2 lần sinh con

Diện bikini một mảnh tạo dáng gợi cảm trong bể bơi, diễn viên Kim Hiền nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.
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5 năm sau khi tái hôn, hiện diễn viên Kim Hiền đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 2 con xinh xắn, ngoan ngoãn. Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn đã giúp bà mẹ hai con càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp dù sắp chạm ngưỡng 40.
Mới đây, mỹ nhân phim Hương phù sa gây "bỏng mắt" khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Diện bikini gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1982 khoe trọn đường cong cơ thể chuẩn như thời còn son rỗi.
Trải qua 2 lần sinh nở, Kim Hiền vẫn khiến nhiều chị em xuýt xoa khi giữ được nhan sắc trẻ trung cùng thân hình nuột nà săn chắc như gái đôi mươi. Từ khi quyết định kết hôn lần hai với doanh nhân Andy, nàng "Út Ráng" như được tái sinh, đắm chìm trong hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ cưng chiều vợ, chồng Kim Hiền còn hết lòng yêu thương và chăm sóc bé Sonic.
Sau khi kết hôn và đưa con trai riêng sang Mỹ định cư, Kim Hiền hầu như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Dù vậy tại quê nhà, người hâm mộ vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của nàng "Út Ráng" nơi xứ người.