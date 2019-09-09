Hiếm lắm 'Út Ráng' Kim Hiền mới diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng sexy sau 2 lần sinh con

5 năm sau khi tái hôn, hiện diễn viên Kim Hiền đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 2 con xinh xắn, ngoan ngoãn. Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn đã giúp bà mẹ hai con càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp dù sắp chạm ngưỡng 40.

Mới đây, mỹ nhân phim Hương phù sa gây "bỏng mắt" khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Diện bikini gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1982 khoe trọn đường cong cơ thể chuẩn như thời còn son rỗi.