Hiếm lắm 'Út Ráng' Kim Hiền mới diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng sexy sau 2 lần sinh con

Hậu trường 09/09/2019 11:21

Diện bikini một mảnh tạo dáng gợi cảm trong bể bơi, diễn viên Kim Hiền nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.

5 năm sau khi tái hôn, hiện diễn viên Kim Hiền đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 2 con xinh xắn, ngoan ngoãn. Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn đã giúp bà mẹ hai con càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp dù sắp chạm ngưỡng 40.

Mới đây, mỹ nhân phim Hương phù sa gây "bỏng mắt" khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Diện bikini gợi cảm, mỹ nhân sinh năm 1982 khoe trọn đường cong cơ thể chuẩn như thời còn son rỗi.

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Kim Hiền được khen ngợi khi sở hữu vóc dáng thon gọn hút mắt - Ảnh: FB
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Đây là lần hiếm hoi bà mẹ hai con công khai ảnh diện trang phục gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FB
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Sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn dường như là 'liều thuốc tiên' giúp Kim Hiền ngày càng trẻ trung - Ảnh: FB

Trải qua 2 lần sinh nở, Kim Hiền vẫn khiến nhiều chị em xuýt xoa khi giữ được nhan sắc trẻ trung cùng thân hình nuột nà săn chắc như gái đôi mươi. Từ khi quyết định kết hôn lần hai với doanh nhân Andy, nàng "Út Ráng" như được tái sinh, đắm chìm trong hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ cưng chiều vợ, chồng Kim Hiền còn hết lòng yêu thương và chăm sóc bé Sonic.

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Sau 5 năm 'về chung nhà', tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng mặn nồng - Ảnh: FB
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Hiện cô và chồng Việt kiều có với nhau 1 cô công chúa đáng yêu - Ảnh: FB
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Mối quan hệ tốt đẹp của bé Sonic và cha dượng khiến dân mạng xuýt xoa - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn và đưa con trai riêng sang Mỹ định cư, Kim Hiền hầu như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Dù vậy tại quê nhà, người hâm mộ vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của nàng "Út Ráng" nơi xứ người. 

Từng bẽ bàng ly hôn sau 2 tháng cưới, 'Út Ráng' Kim Hiền sống thế này tại Mỹ khi tái hôn với chồng Việt kiều

Từng bẽ bàng ly hôn sau 2 tháng cưới, 'Út Ráng' Kim Hiền sống thế này tại Mỹ khi tái hôn với chồng Việt kiều

Sau thất bại và tổn thương ở cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện diễn viên Kim Hiền đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng con tại Mỹ.

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