Đang hạnh phúc bên Mỹ, 'Út Ráng' Kim Hiền khoe ảnh ở Việt Nam và tiết lộ điều bất ngờ

Kim Hiền từng là gương mặt vô cùng quen thuộc của khán giả truyền hình cả nước khi tạo dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai... Tuy nhiên, lúc sự nghiệp đang thăng hoa, cô quyết định tái hôn và sang Mỹ định cư cùng chồng con. Hiện tại, dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, cuộc sống của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ.

Sau khi tái hôn, Kim Hiền được ông xã yêu thương và quan tâm hết lòng. Bé Sonic cũng được bố dượng chăm sóc tận tâm - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Hiền bất ngờ đăng tải hình ảnh một địa danh quen thuộc ở TP. Hồ Chí Minh kèm theo câu hỏi: "Có ai biết chỗ này không nè? Tuổi thơ của Hiền thường đến đây vì thích ngắm mỗi khi phun nước vào dịp lễ! Giờ không biết còn nữa không?".