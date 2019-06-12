Đang hạnh phúc bên Mỹ, 'Út Ráng' Kim Hiền khoe ảnh ở Việt Nam và tiết lộ điều bất ngờ

Mỹ nhân phim "Hương phù sa" cho biết vừa trở về Việt Nam. Ngoài thời gian làm việc, cô tranh thủ đi tham quan một số nơi tại TP. Hồ Chí Minh.
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Kim Hiền từng là gương mặt vô cùng quen thuộc của khán giả truyền hình cả nước khi tạo dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai... Tuy nhiên, lúc sự nghiệp đang thăng hoa, cô quyết định tái hôn và sang Mỹ định cư cùng chồng con. Hiện tại, dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, cuộc sống của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ.
Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Hiền bất ngờ đăng tải hình ảnh một địa danh quen thuộc ở TP. Hồ Chí Minh kèm theo câu hỏi: "Có ai biết chỗ này không nè? Tuổi thơ của Hiền thường đến đây vì thích ngắm mỗi khi phun nước vào dịp lễ! Giờ không biết còn nữa không?".
Ngay sau khi đăng tải, nàng "Út Ráng" nhận được vô số lời hỏi thăm của mọi người. Trước tình cảm của fan, nữ diễn viên tiết lộ vừa về nước.
Vượt qua nỗi đau đổ vỡ chỉ sau 2 tháng kết hôn, Kim Hiền tập trung làm việc để lo cho cuộc sống của mình và con trai. Đến khi gặp được doanh nhân Andy, mỹ nhân phim Hương phù sa quyết định tái hôn vào năm 2014 và sang Mỹ định cư. Hiện tại, cả hai đã có với nhau một cô công chúa nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Doanh nhân Andy cũng rất yêu thương bé Sonic - con trai riêng của vợ.