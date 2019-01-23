'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều

Kim Hiền là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Hương phù sa, Dốc tình... Thế nhưng sau khi kết hôn, chân dài này quyết định sang Mỹ định cư và rút lui khỏi làng giải trí Việt khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Kim Hiền kết hôn với ông xã Việt kiều Andy năm 2014. Hiện tại, cả hai đã có với nhau một cô con gái đáng yêu - Ảnh: FBNV

Từ khi rời khỏi làng giải trí Việt, cô trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Công chúng chỉ biết được vài thông tin về cuộc sống hôn nhân của nàng “Út Ráng” qua một số hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ một vài hình ảnh hiếm hoi nhưng người hâm mộ cũng nhận ra cuộc sống của Kim Hiền đang rất viên mãn. Cô được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng.