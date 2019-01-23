'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều

Mẹ hai con Kim Hiền nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy sau thời gian dài kết hôn.
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Kim Hiền là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Hương phù sa, Dốc tình... Thế nhưng sau khi kết hôn, chân dài này quyết định sang Mỹ định cư và rút lui khỏi làng giải trí Việt khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.
Từ khi rời khỏi làng giải trí Việt, cô trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Công chúng chỉ biết được vài thông tin về cuộc sống hôn nhân của nàng “Út Ráng” qua một số hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ một vài hình ảnh hiếm hoi nhưng người hâm mộ cũng nhận ra cuộc sống của Kim Hiền đang rất viên mãn. Cô được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng.
Mới đây, nữ diễn viên Hương phù sa khiến nhiều chị em xuýt xoa khi bất ngờ tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh. Ở tuổi 37, Kim Hiền diện bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt.
Ở tuổi 37 và trải qua hai lần sinh nở nhưng nàng “Út Ráng” vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp “vạn người mê” cùng thân hình nuột nà khó cưỡng. Nhiều khán giả tỏ ra vui mừng vì sau đổ vỡ, Kim Hiền đã tìm được người đàn ông biết yêu thương, trân trọng giá trị của mình.