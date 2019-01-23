'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều

Hậu trường 23/01/2019 14:49

Mẹ hai con Kim Hiền nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy sau thời gian dài kết hôn.

Kim Hiền là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Hương phù sa, Dốc tình... Thế nhưng sau khi kết hôn, chân dài này quyết định sang Mỹ định cư và rút lui khỏi làng giải trí Việt khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 1
Kim Hiền kết hôn với ông xã Việt kiều Andy năm 2014. Hiện tại, cả hai đã có với nhau một cô con gái đáng yêu - Ảnh: FBNV

Từ khi rời khỏi làng giải trí Việt, cô trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Công chúng chỉ biết được vài thông tin về cuộc sống hôn nhân của nàng “Út Ráng” qua một số hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ một vài hình ảnh hiếm hoi nhưng người hâm mộ cũng nhận ra cuộc sống của Kim Hiền đang rất viên mãn. Cô được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng.

Mới đây, nữ diễn viên Hương phù sa khiến nhiều chị em xuýt xoa khi bất ngờ tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh. Ở tuổi 37, Kim Hiền diện bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz Việt.

'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 2
Kim Hiền xinh đẹp hết nấc trong chiếc váy cưới trễ vai ôm sát cơ thể - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 3
Bà mẹ hai con khoe trọn thân hình chuẩn ở tuổi 37 - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 4
Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn là 'liều thuốc tiên' giúp nàng 'Út Ráng' ngày càng trẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 5
Trước khi đến với ông xã hiện tại, Kim Hiền từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 6
Sau ly hôn, cô một mình nuôi con trai cho đến khi gặp và bén duyên với doanh nhân Andy - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 7
Sau 2 năm tìm hiểu, Kim Hiền quyết định 'về chung nhà' với ông xã hiện tại vào năm 2014, sau đó cùng con trai sang Mỹ định cư - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 8
Kim Hiền từng chia sẻ, ông xã không chỉ yêu thương cô mà còn rất quan tâm bé Sonic - con trai riêng của vợ - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 9
Thi thoảng nữ diễn viên cũng cùng chồng và các con về Việt Nam để thăm gia đình - Ảnh: FBNV
'Út Ráng' Kim Hiền tung ảnh cưới đẹp lung linh sau 5 năm kết hôn với chồng Việt kiều - Ảnh 10
Hiện cô chưa có ý định về nước định cư và hoạt động nghệ thuật trở lại - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 37 và trải qua hai lần sinh nở nhưng nàng “Út Ráng” vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp “vạn người mê” cùng thân hình nuột nà khó cưỡng. Nhiều khán giả tỏ ra vui mừng vì sau đổ vỡ, Kim Hiền đã tìm được người đàn ông biết yêu thương, trân trọng giá trị của mình.

Cùng chồng con về nước, 'Út Ráng' Kim Hiền gặp ngay vấn đề này khi vừa xuống máy bay

Cùng chồng con về nước, 'Út Ráng' Kim Hiền gặp ngay vấn đề này khi vừa xuống máy bay

Hình ảnh diễn viên Kim Hiền cùng ông xã và con gái xuất hiện tại sân bay nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hiền chồng Kim Hiền diễn viên Kim Hiền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 45 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 58 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42