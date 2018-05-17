Bẵng đi một thời gian, 'Út Ráng' Kim Hiền xuất hiện với gương mặt già nua, đầy nếp nhăn

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của diễn viên Kim Hiền.

Diễn viên Kim Hiền từng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời vượt thời gian dù đã trải qua hai lần sinh nở. Tuy nhiên, trong hình ảnh mới được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, nàng “Út Ráng” làm nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc xuống cấp một cách đột ngột.

Kim Hiền khiến cư dân mạng bất ngờ với gương mặt già nua và đầy nếp nhăn - Ảnh: FBNV

Không còn làn da mịn màng, trắng ngần mà thay vào đó những nếp nhăn đã in hằn lên gương mặt của bà mẹ hai con. Nhìn hình ảnh này, nhiều fan không giấu được sự lo lắng cho nữ diễn viên.

Gương mặt đen sạm cùng ánh mắt buồn khiến Kim Hiền trông thiếu sức sống dù cô đang mỉm cười - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Kim Hiền đau lòng chia sẻ thông tin cô phải về Việt Nam để chịu tang bà ngoại. Một số cư dân mạng cho rằng có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô trở nên tiều tụy như hiện tại.

Nhiều khán giả suy đoán, có lẽ vì quá đau buồn trước sự ra đi của bà ngoại nên Kim Hiền trở nên tiều tụy hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Nhan sắc rạng ngời cùng nụ cười tỏa nắng của Kim Hiền thường ngày - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Sao Việt chia buồn khi Kim Hiền tức tốc về nước chịu tang bà ngoại Kim Hiền đã phải một mình bay về nước để chịu tang bà ngoại của mình mà không có ông xã cùng các con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-di-mot-thoi-gian-ut-rang-kim-hien-xuat-hien-voi-guong-mat-gia-nua-day-nep-nhan-283032.html