Bẵng đi một thời gian, 'Út Ráng' Kim Hiền xuất hiện với gương mặt già nua, đầy nếp nhăn

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của diễn viên Kim Hiền.
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Diễn viên Kim Hiền từng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời vượt thời gian dù đã trải qua hai lần sinh nở. Tuy nhiên, trong hình ảnh mới được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, nàng “Út Ráng” làm nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc xuống cấp một cách đột ngột.
Không còn làn da mịn màng, trắng ngần mà thay vào đó những nếp nhăn đã in hằn lên gương mặt của bà mẹ hai con. Nhìn hình ảnh này, nhiều fan không giấu được sự lo lắng cho nữ diễn viên.
Cách đây không lâu, Kim Hiền đau lòng chia sẻ thông tin cô phải về Việt Nam để chịu tang bà ngoại. Một số cư dân mạng cho rằng có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô trở nên tiều tụy như hiện tại.