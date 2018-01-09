‘Út Ráng’ Kim Hiền tự hào khoe thành tích học tập đáng nể của con trai

Kim Hiền hạnh phúc khoe thành tích học tập và sự chăm ngoan của con trai Sonic khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Hiền bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên cạnh hai con kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Đi làm về... phụ mẹ đem đồ trong xe ra... cơn mưa hôm nay tầm tã và dĩ nhiên niềm hạnh phúc khi con trai có giấy khen trong mùa học làm cho tôi cảm giác ấm áp trong cơn gió lạnh hôm nay! Mẹ sẽ cố gắng làm việc hết mình để các con được mọi thứ nơi đây! Cám ơn Sonic của mẹ!”.
Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên với DJ Phong, cô nàng “Út Ráng” đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Andy, một Việt kiều Mỹ thành đạt. Sau khi kết hôn với ông xã, cô quyết định đưa con trai Sonic sang nước ngoài định cư.
Dù Sonic là con riêng của vợ song Andy vẫn dành rất nhiều tình thương và sự chăm sóc cho cậu bé. Đặc biệt, Kim Hiền từng chia sẻ, đôi khi ông xã còn thiên vị cho con trai Sonic hơn cả vợ.