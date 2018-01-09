‘Út Ráng’ Kim Hiền tự hào khoe thành tích học tập đáng nể của con trai

Kim Hiền hạnh phúc khoe thành tích học tập và sự chăm ngoan của con trai Sonic khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Hiền bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên cạnh hai con kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Đi làm về... phụ mẹ đem đồ trong xe ra... cơn mưa hôm nay tầm tã và dĩ nhiên niềm hạnh phúc khi con trai có giấy khen trong mùa học làm cho tôi cảm giác ấm áp trong cơn gió lạnh hôm nay! Mẹ sẽ cố gắng làm việc hết mình để các con được mọi thứ nơi đây! Cám ơn Sonic của mẹ!”.

Kim Hiền bày tỏ sự tự hào của mình khi con trai Sonic đã lớn và biết giúp đỡ mẹ trong công việc - Ảnh: FBNV

Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên với DJ Phong, cô nàng “Út Ráng” đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Andy, một Việt kiều Mỹ thành đạt. Sau khi kết hôn với ông xã, cô quyết định đưa con trai Sonic sang nước ngoài định cư.

Dù Sonic là con riêng của vợ song Andy vẫn dành rất nhiều tình thương và sự chăm sóc cho cậu bé. Đặc biệt, Kim Hiền từng chia sẻ, đôi khi ông xã còn thiên vị cho con trai Sonic hơn cả vợ.

Bài viết của nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Cậu bé nhận được rất nhiều lời khen, động viên của dân mạng - Ảnh: FBNV

Sonic (tên thật là Gia Khiêm) khoe thành tích học tập của mình - Ảnh: FBNV

Cậu bé cười rạng rỡ bên mẹ và em gái - Ảnh: FBNV

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con Khoe ảnh đi chơi vui vẻ cùng chồng đại gia và 2 con, Kim Hiền khiến không ít chị em trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ut-rang-kim-hien-tu-hao-khoe-thanh-tich-hoc-tap-dang-ne-cua-con-trai-266037.html