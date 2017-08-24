Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền?

Giải trí 24/08/2017 17:33

Nữ diễn viên Kim Hiền chia sẻ bức hình con gái Yvona chụp cùng ông ngoại trên trang cá nhân. Nhiều fan ngỡ ngàng vì cô bé càng lớn càng giống nàng "Út Ráng" như đúc, đặc biệt là nụ cười tươi roi rói như “sao y bản chính” của mẹ.

Sau 2 năm xuất ngoại theo chồng, nữ diễn viên Kim Hiền vừa trở về nước thăm người thân cách đây không lâu. Bé Yvona, con gái của Kim Hiền và người chồng thứ 2 Andy cũng theo mẹ và anh trai Sonic về cùng.

Trước đây, cứ mỗi lần nữ diễn viên Hương Phù Sa chia sẻ hình ảnh của con gái lên mạng xã hội là fan lại một phen “phát sốt” vì cô bé quá dễ thương. Cô bé thu hút sự chú ý người xem bởi đôi má phúng phính, đáng yêu cùng làn da trắng ngần như sữa.

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 1
Con gái Kim Hiền sở hữu nhiều nét giống bà mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian dài nữ diễn viên thôi không còn chia sẻ hình ảnh của Yvona, mới đây cô đăng tải bức hình “ông ngoại bế cháu” trên trang cá nhân. Vẻ xinh xắn ngọt ngào của con gái "Út Ráng" nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Nếu như anh trai Sonic sở hữu nhiều nét giống chồng cũ DJ Phong thì Yvona lại có nụ cười giống mẹ như đúc.

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 2
Cô bé hiện đã hơn 2 tuổi và rất thông minh, lanh lẹ - Ảnh: FBNV

Ngắm Kim Hiền rồi lại qua ngắm bé Yvona, 2 đôi mắt đen lay láy cùng đường nét gương mặt đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Yvona trông như một bản sao hoàn hảo của Kim Hiền khiến nhiều fan đùa rằng, showbiz Việt sau này sẽ có thêm một nàng "Út Ráng" thứ 2.

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 3
Nàng "Út Ráng" con trông giống mẹ như đúc - Ảnh: Internet

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 4
Cô bé đang cùng mẹ và anh trai nghỉ ngơi ở nhà ngoại - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cũng chia sẻ nhiều hình ảnh khác trong chuyến về thăm quê lần này. Kim Hiền dường như đang tận dụng triệt để thời gian để thưởng thức hết các món ăn Việt trước khi trở lại Mỹ đoàn tụ cùng chồng.

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 5
Nữ diễn viên Dốc tình tỏ ra rất phấn chấn khi lâu lắm rồi mới được ngắm mưa trên quê hương - Ảnh: FBNV

Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền? - Ảnh 6
Cô tranh thủ thưởng thức những loại trái cây Việt Nam trước khi qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng - Ảnh: FBNV

Cuộc sống chăm con, bán hàng online của Kim Hiền ở Mỹ

Cuộc sống chăm con, bán hàng online của Kim Hiền ở Mỹ

Diễn viên phim "Dốc tình" cho biết cô có cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Mỹ. Ngoài chăm con, kinh doanh cùng chồng, cô còn đi diễn kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hiền Hương phù sa Con gái Kim Hiền Phim Dốc tình Kim Hiền trở về nước

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ