Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền?

Nữ diễn viên Kim Hiền chia sẻ bức hình con gái Yvona chụp cùng ông ngoại trên trang cá nhân. Nhiều fan ngỡ ngàng vì cô bé càng lớn càng giống nàng "Út Ráng" như đúc, đặc biệt là nụ cười tươi roi rói như “sao y bản chính” của mẹ.
Sau 2 năm xuất ngoại theo chồng, nữ diễn viên Kim Hiền vừa trở về nước thăm người thân cách đây không lâu. Bé Yvona, con gái của Kim Hiền và người chồng thứ 2 Andy cũng theo mẹ và anh trai Sonic về cùng.
Trước đây, cứ mỗi lần nữ diễn viên Hương Phù Sa chia sẻ hình ảnh của con gái lên mạng xã hội là fan lại một phen “phát sốt” vì cô bé quá dễ thương. Cô bé thu hút sự chú ý người xem bởi đôi má phúng phính, đáng yêu cùng làn da trắng ngần như sữa.
Bẵng đi một thời gian dài nữ diễn viên thôi không còn chia sẻ hình ảnh của Yvona, mới đây cô đăng tải bức hình “ông ngoại bế cháu” trên trang cá nhân. Vẻ xinh xắn ngọt ngào của con gái "Út Ráng" nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Nếu như anh trai Sonic sở hữu nhiều nét giống chồng cũ DJ Phong thì Yvona lại có nụ cười giống mẹ như đúc.
Ngắm Kim Hiền rồi lại qua ngắm bé Yvona, 2 đôi mắt đen lay láy cùng đường nét gương mặt đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Yvona trông như một bản sao hoàn hảo của Kim Hiền khiến nhiều fan đùa rằng, showbiz Việt sau này sẽ có thêm một nàng "Út Ráng" thứ 2.
Nữ diễn viên cũng chia sẻ nhiều hình ảnh khác trong chuyến về thăm quê lần này. Kim Hiền dường như đang tận dụng triệt để thời gian để thưởng thức hết các món ăn Việt trước khi trở lại Mỹ đoàn tụ cùng chồng.