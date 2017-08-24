Showbiz Việt sẽ có một nàng 'Út Ráng' thứ 2: Con gái Kim Hiền?

Sau 2 năm xuất ngoại theo chồng, nữ diễn viên Kim Hiền vừa trở về nước thăm người thân cách đây không lâu. Bé Yvona, con gái của Kim Hiền và người chồng thứ 2 Andy cũng theo mẹ và anh trai Sonic về cùng.

Trước đây, cứ mỗi lần nữ diễn viên Hương Phù Sa chia sẻ hình ảnh của con gái lên mạng xã hội là fan lại một phen “phát sốt” vì cô bé quá dễ thương. Cô bé thu hút sự chú ý người xem bởi đôi má phúng phính, đáng yêu cùng làn da trắng ngần như sữa.