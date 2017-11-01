Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con

Khoe ảnh đi chơi vui vẻ cùng chồng đại gia và 2 con, Kim Hiền khiến không ít chị em trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc của mình.

Kim Hiền vốn được biết là người kín tiếng trong chuyện đời tư và rất hiếm khi khoe ảnh gia đình. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên đã khiến không ít fan hào hứng khi khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và 2 con.

Kim Hiền chia sẻ, mỗi năm vào dịp Halloween, gia đình cô có thói quen chọn mua bí ngô để trang trí cho ngôi nhà tại Mỹ. Đến thăm trại bí ngô tại Los Angeles, nàng "Út Ráng” diện váy hoa, giày thể thao trẻ trung. Bà mẹ hai con luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt chuyến tham quan.

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