Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con

Giải trí 01/11/2017 15:12

Khoe ảnh đi chơi vui vẻ cùng chồng đại gia và 2 con, Kim Hiền khiến không ít chị em trầm trồ, ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc của mình.

Kim Hiền vốn được biết là người kín tiếng trong chuyện đời tư và rất hiếm khi khoe ảnh gia đình. Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên đã khiến không ít fan hào hứng khi khoe ảnh hạnh phúc bên chồng và 2 con.

Kim Hiền chia sẻ, mỗi năm vào dịp Halloween, gia đình cô có thói quen chọn mua bí ngô để trang trí cho ngôi nhà tại Mỹ. Đến thăm trại bí ngô tại Los Angeles, nàng "Út Ráng” diện váy hoa, giày thể thao trẻ trung. Bà mẹ hai con luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt chuyến tham quan.

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con
Sau khi cuộc hôn nhân ngắn ngủi với DJ Phong kết thúc, Kim Hiền đã tìm được chốn bình yên mới bên doanh nhân Andy. Hiện cô đang có cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con
Nàng "Út Ráng" vui vẻ bên con gái. Bé Yvona đã hơn 2 tuổi, đây chính là trái ngọt trong cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con
Cận cảnh con gái thứ 2 của Kim Hiền, cô bé càng lớn càng đáng yêu - Ảnh: Internet

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con
Sonic cũng rất hào hứng khi chơi cùng em gái. Cậu bé là con trai của Kim Hiền với người chồng đầu tiên - Ảnh: Internet

Nàng 'Út Ráng' Kim Hiền lần đầu khoe ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên chồng thứ 2 và các con
Sau nhiều sóng gió, hiện tại Kim Hiền đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân và các con tại Mỹ - Ảnh: Internet

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