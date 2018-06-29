‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’

Hậu trường 29/06/2018 11:25

Diễn viên Kim Hiền lên tiếng đáp trả khi phát hiện bản thân bị một số người đặt điều nói xấu sau lưng.

Từ khi kết hôn với ông xã Việt kiều, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư và hầu như rút lui khỏi làng giả trí Việt. Nàng “Út Ráng” chọn cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng cùng hai con.

Thế nhưng, bà mẹ hai con lại không thể thoát khỏi những thị phi của showbiz. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hương phù sa vừa đăng tải dòng trạng thái thể hiện rõ thái độ không hài lòng khi có người tung tin đồn cô không có tiền nhưng thích nổ.

‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’ - Ảnh 1
Kim Hiền bức xúc khi bị nói xấu sau lưng - Ảnh: FBNV

Kim Hiền bày tỏ: “Nghĩ cũng lạ... phía trước mặt mình là câu chuyện khác, sau lưng lại là câu chuyện khác! Đôi khi ngẫm lại không ai biết ai sống, ai nghĩ gì, mà sao cứ nghĩ hộ cho người khác, đau lòng nhỉ...

Thôi nghiệp ai nói được câu này thì hưởng tới già đi hen, em nó thì chỉ biết gia đình con cái và tiền thì không nhiều nhưng đủ cho mỗi lần chi tiêu! Ở Mỹ dạy tiết kiệm tiền và xài đúng cách chứ ai lại dạy nhau nói xấu người khác bao giờ!".

‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’ - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình tin nhắn Kim Hiền vừa chia sẻ - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, diễn viên Kim Hiền nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, người thân. Facebooker Thuy Le an ủi: “Đừng bận tâm kẻ khác nghĩ gì, nói gì về mình. Quan trọng nhất chính là bản thân hiểu rõ mình là ai, sống thế nào!".

‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’ - Ảnh 3
Nhiều dân mạng vào an ủi và động viên bà mẹ hai con chỉ nên sống cho mình đừng quan tâm lời người khác chỉ thêm buồn - Ảnh: FBNV 
‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’ - Ảnh 4
Cuộc sống hạnh phúc của Kim Hiền bên ông xã Việt Kiều - Ảnh: FBNV
‘Út Ráng’ Kim Hiền phẫn nộ khi bị đặt điều nói xấu: ‘Không có tiền mà nổ’ - Ảnh 5
Những hình ảnh hạnh phúc, viên mãn của nữ diễn viên được cô chia sẻ làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

 

Bẵng đi một thời gian, 'Út Ráng' Kim Hiền xuất hiện với gương mặt già nua, đầy nếp nhăn

Bẵng đi một thời gian, 'Út Ráng' Kim Hiền xuất hiện với gương mặt già nua, đầy nếp nhăn

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh vừa được đăng tải trên trang cá nhân của diễn viên Kim Hiền.

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