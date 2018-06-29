Diễn viên Kim Hiền lên tiếng đáp trả khi phát hiện bản thân bị một số người đặt điều nói xấu sau lưng.
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Từ khi kết hôn với ông xã Việt kiều, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư và hầu như rút lui khỏi làng giả trí Việt. Nàng “Út Ráng” chọn cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng cùng hai con.
Thế nhưng, bà mẹ hai con lại không thể thoát khỏi những thị phi của showbiz. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hương phù sa vừa đăng tải dòng trạng thái thể hiện rõ thái độ không hài lòng khi có người tung tin đồn cô không có tiền nhưng thích nổ.
Kim Hiền bày tỏ: “Nghĩ cũng lạ... phía trước mặt mình là câu chuyện khác, sau lưng lại là câu chuyện khác! Đôi khi ngẫm lại không ai biết ai sống, ai nghĩ gì, mà sao cứ nghĩ hộ cho người khác, đau lòng nhỉ...
Thôi nghiệp ai nói được câu này thì hưởng tới già đi hen, em nó thì chỉ biết gia đình con cái và tiền thì không nhiều nhưng đủ cho mỗi lần chi tiêu! Ở Mỹ dạy tiết kiệm tiền và xài đúng cách chứ ai lại dạy nhau nói xấu người khác bao giờ!".
Dưới phần bình luận, diễn viên Kim Hiền nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, người thân. Facebooker Thuy Le an ủi: “Đừng bận tâm kẻ khác nghĩ gì, nói gì về mình. Quan trọng nhất chính là bản thân hiểu rõ mình là ai, sống thế nào!".