Hậu ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên lao động cật lực, cực khổ tiết kiệm từng đồng tại Mỹ

Hậu trường 04/12/2019 14:53

Người mẫu Ngọc Quyên thừa nhận bản thân chịu cực khổ nhiều hơn những người cùng trang lứa. Cô chỉ lo kiếm tiền mà không biết hưởng thụ cuộc sống.

Ngọc Quyên từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Tuy nhiên vào năm 2014, chân dài sinh năm 1988 quyết định bỏ lại tất cả để kết hôn và sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều. Cuối năm 2018, người mẫu Ngọc Quyên bất ngờ xác nhận đã "đường ai nấy đi" với ông xã bác sĩ sau 4 năm chung sống. Hậu ly hôn, cô được quyền nuôi con trai chung.

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Ngọc Quyên làm chủ cuộc sống sau 1 năm ly hôn - Ảnh: FB

Dù chồng cũ cấp dưỡng tiền nuôi con, Ngọc Quyên vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Cô tập trung hết sức lực và tâm huyết cho công việc kinh doanh, bán mỹ phẩm để cho con trai và mẹ ruột một cuộc sống đầy đủ hơn. Mới đây, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải bài viết tâm sự về cuộc sống của mình nơi xứ người.

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Cô đưa mẹ ruột sang Mỹ chăm sóc và gần cháu ngoại - Ảnh: FB

"Hôm qua tôi gặp một người anh, anh nói tôi sao phải cực nhiều đến thế. Làm phải cho mình thời gian nghỉ và chăm sóc mình nữa.

Tôi tự hỏi mình sao tôi phải cực như vậy và để làm gì. Và chính tôi cũng ghét bản thân mình vô cùng vì tôi bị một bệnh quá trách nhiệm và khi tôi nhận việc tôi trở nên áp lực cho chính bản thân mình và tôi không cho phép mình thất bại.

Nó cũng làm tôi cực hơn các bạn cùng trang lứa. Người ta thư giãn tận hưởng tôi thì cực khổ lao động. Thay vì ngồi hưởng thì tôi lại chọn cái cực thân. Tiết kiệm và không hề phung phí, chi phí vừa phải. Cái này là nô lệ đồng tiền phải không cả nhà".

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Ở tuổi 31, người mẫu Ngọc Quyên là bà mẹ đơn thân xinh đẹp và mạnh mẽ - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè cùng người hâm mộ. Mọi người động viên và khuyên cô nên cân bằng giữa công việc và dành thời gian tận hưởng cuộc sống.

Diễn viên Đức Tiến nhắn nhủ: "Cuộc sống vui buồn hay thế nào là do em chọn... tiền không phải là tất cả. Ở Mỹ không ai chết vì đói em à, làm và tận hưởng cuộc sống nhé".

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Hậu ly hôn, một mình nuôi con trai ở Mỹ, Ngọc Quyên tiết lộ: ‘Tôi cứ lao vào hết việc này đến việc khác’

Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã có những chia sẻ về cuộc sống và công việc sau 5 năm sống ở Mỹ.

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