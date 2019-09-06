Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini bé xíu khoe thân nóng bỏng bên 'soái ca'

Hậu trường 06/09/2019 11:28

Siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi diện bikini hai mảnh, khoe trọn vóc dáng nuột nà trên mạng xã hội.

Sau khi cuộc hôn nhân 4 năm với chồng Việt kiều đổ vỡ, siêu mẫu Ngọc Quyên đã lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường vui vẻ.

Cách đây ít giờ, bà mẹ đơn thân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng khi đi chơi cùng hội bạn thân. Cô đã có kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ, trải nghiệm nhiều cảm giác mới lạ bên hai người bạn hot boy.

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Ngọc Quyên diện bikini khoe thân hình gợi cảm trong chuyến đi chơi với bạn thân - Ảnh: FB
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'Hot boy nổi loạn' Hồ Vĩnh Khoa cũng xuất hiện trong chuyến đi cùng nữ siêu mẫu - Ảnh: FB

Diện bikini hai mảnh gợi cảm, chân dài sinh năm 1988 thoải mái tạo dáng, phô trọn từng cong cơ thể nóng bỏng trước ống kính. Ở tuổi 31 và trải qua 1 lần sinh nở, Ngọc Quyên vẫn khiến cư dân mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc trẻ trung, vóc dáng vạn người mê.

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Sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân ngày càng chăm khoe thân - Ảnh: FB
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Ngọc Quyên từng là chân dài đình đám của làng mẫu Việt - Ảnh: FB
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Sau biến cố hôn nhân, cô đã bình tâm và tìm được niềm vui trong cuộc sống - Ảnh: FB

Cuối năm 2018, Ngọc Quyên bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng bác sĩ sau 4 năm chung sống tại Mỹ. Sau ly hôn, cô được quyền chăm sóc con trai. Những ngày đầu sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân khá sốc và chông chênh. Nhưng nhờ có con trai bên cạnh, Ngọc Quyên đã vượt qua tất cả. Hiện cô nàng đang tất bật kinh doanh tại Mỹ và chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật.

Hậu ly hôn bị chồng Việt kiều tố đủ điều, Ngọc Quyên rút được bài học xương máu

Hậu ly hôn bị chồng Việt kiều tố đủ điều, Ngọc Quyên rút được bài học xương máu

Sau khi hôn nhân với chồng Việt kiều "gãy gánh giữa đường", siêu mẫu Ngọc Quyên đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô cũng rút cho mình được bài học quý giá.

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Từ khóa:   Ngọc Quyên

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