Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini bé xíu khoe thân nóng bỏng bên 'soái ca'

Siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi diện bikini hai mảnh, khoe trọn vóc dáng nuột nà trên mạng xã hội.
- Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini khoe thân quá bạo, tạo dáng gợi cảm 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn
- Bị đồn có người mới khi đăng ảnh thân mật cùng trai lạ, siêu mẫu Ngọc Quyên chính thức lên tiếng
Sau khi cuộc hôn nhân 4 năm với chồng Việt kiều đổ vỡ, siêu mẫu Ngọc Quyên đã lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường vui vẻ.
Cách đây ít giờ, bà mẹ đơn thân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng khi đi chơi cùng hội bạn thân. Cô đã có kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ, trải nghiệm nhiều cảm giác mới lạ bên hai người bạn hot boy.
Diện bikini hai mảnh gợi cảm, chân dài sinh năm 1988 thoải mái tạo dáng, phô trọn từng cong cơ thể nóng bỏng trước ống kính. Ở tuổi 31 và trải qua 1 lần sinh nở, Ngọc Quyên vẫn khiến cư dân mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc trẻ trung, vóc dáng vạn người mê.
Cuối năm 2018, Ngọc Quyên bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng bác sĩ sau 4 năm chung sống tại Mỹ. Sau ly hôn, cô được quyền chăm sóc con trai. Những ngày đầu sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân khá sốc và chông chênh. Nhưng nhờ có con trai bên cạnh, Ngọc Quyên đã vượt qua tất cả. Hiện cô nàng đang tất bật kinh doanh tại Mỹ và chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật.