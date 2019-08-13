Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini khoe thân quá bạo, tạo dáng gợi cảm 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn

Hậu trường 13/08/2019 11:36

Siêu mẫu Ngọc Quyên khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi chăm diện bikini, khoe thân hình "gái một con" nóng bỏng.

Cuối năm 2018, siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ thông báo đã "đường ai nấy đi" với chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống. Hơn 1 năm làm mẹ đơn thân, cuộc sống của cô đã ổn định hơn. Ngoài công việc kinh doanh mỹ phẩm online, thời gian rảnh Ngọc Quyên chăm sóc con trai và đi du lịch nhiều nơi.

Vừa qua, nữ siêu mẫu đã cùng "hoàng tử bé" tận hưởng nhiều trải nghiệm thú vị dịp hè. Trên trang cá nhân, cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà.

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Cô nàng 'đốt mắt' dân mạng với khoảnh khắc bế con và tạo dáng thần thái trước ống kính - Ảnh: FB

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Sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: FB

Nữ siêu mẫu chia sẻ quan điểm sống sau khi hôn nhân đổ vỡ: "Cuộc đời này vốn ngắn ngủi hãy vui với hiện tại. Tôi từng du lịch khắp nơi hưởng những gì cao cấp nhất. Vì nói thật tôi cũng dạng sống ảo mà. Nhưng chuyến đi này tôi thử sống cho mình xem sao. Ảnh thì cũng phải có vài tấm ra hồn. Nhưng phải Enjoy bản thân nữa".

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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Ngọc Quyên ở tuổi 31 - Ảnh: FB

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Ngọc Quyên sinh năm 1988, được công chúng biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết từ bỏ tất cả để lấy chồng và sang Mỹ định cư vào năm 2014. Hiện tại dù hôn nhân đổ vỡ nhưng chân dài này vẫn chưa có ý định về nước trở lại hoạt động trong showbiz Việt.

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Bị đồn có người mới khi đăng ảnh thân mật cùng trai lạ, siêu mẫu Ngọc Quyên chính thức lên tiếng

Mới đây, bức ảnh thân mật của siêu mẫu Ngọc Quyên và một người đàn ông lạ mặt đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Từ khóa:   Ngọc Quyên

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