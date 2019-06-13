Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn

Hậu trường 13/06/2019 16:46

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới nhất được người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ khiến nhiều chị em không ngừng xuýt xoa ghen tỵ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Quyên đã lấy lại tinh thần và có cuộc sống ổn định hơn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai đến người hâm mộ.

Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh 1
Ngọc Quyên hạnh phúc bên con trai - Ảnh: Internet

Mới đây, Ngọc Quyên bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini gợi cảm khoe vóc dáng nóng bỏng kèm dòng trạng thái: “Dù đời thế nào em cũng quyết tâm xinh đẹp. Hình như càng khó em càng ráng cho mình hoàn hảo hơn”.

Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh 2
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Ngọc Quyên - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, chia sẻ này của người đẹp được nhiều chị em đồng tình và ủng hộ. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho vóc dáng hoàn hảo của cô. Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng Ngọc Quyên vẫn sở hữu body hoàn hảo, săn chắc và quyến rũ.

Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh 3
Dù hôn nhân đổ vỡ nhưng người đẹp vẫn mạnh mẽ đứng lên để làm chỗ dựa cho con trai - Ảnh: Internet

Ngọc Quyên sinh năm 1988, cô từng là người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh đó, khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, cô còn được khán giả chú ý qua các vai diễn lớn nhỏ trong những bộ phim như: Mỹ nhân kế, Tuyết nhiệt đới, Gia đình số đỏ, Mẹ chồng…

Năm 2014, cô kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Lê và sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, cặp đôi quyết định ly hôn và Ngọc Quyên giành được quyền nuôi con.

Hiện tại, Ngọc Quyên không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian để chăm sóc con trai nhỏ.

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Quyên chỉ ước cuộc sống bên cạnh con trai cưng sẽ thật vui vẻ và bình yên.

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