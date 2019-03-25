Sau ly hôn và ồn ào bị chồng cũ tố bán hàng rởm, Ngọc Quyên đã nghiệm ra được chân lý sống.

Sau lùm xùm bị chồng cũ tố bán mỹ phẩm rởm trên mạng xã hội, Ngọc Quyên đang cùng mẹ và con trai đi du lịch, giải tỏa stress. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Cùng với đó, bà mẹ đơn thân còn đăng tải dòng trạng thái nói về triết lý sống. “Trên đời này cái gì cũng đổi thay vì vậy bạn hãy luôn trân quý những giây phút ngắn ngủi của cuộc sống. Sống phải an nhiên tự tại. Không hối hận và thù hận những gì đã qua. Thời gian trên cõi đời này vốn quá ngắn ngủi. Nhìn lại tuổi thanh xuân đã qua đi. Khi bạn thấy đủ bạn sẽ tự hạnh phúc. Sống trong nhung lụa nhưng không khác ngục tù cũng vậy thôi”, Ngọc Quyên viết.

Ngọc Quyên ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FBNV Dường như sau thất bại hôn nhân, bà mẹ đơn thân ngày càng trưởng thành và đủ bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Ngọc Quyên nhận ra rằng, muốn vui vẻ thì đừng nên để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, không cần thanh minh vì những người đó chẳng là gì trong cuộc đời bạn. Con trai chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của cô lúc này - Ảnh: FBNV “Đời vốn dĩ quá nhiều lời nói nhưng bạn đừng vì nó mà để chậm bước chân bạn. Không cần thanh minh với bất cứ ai vì họ chẳng nuôi bạn ngày nào. Khi ốm đau, cực khổ, gian khó chỉ mình bạn lầm lũi bước qua. Nên sớm nhận ra mình sẽ hạnh phúc. Có người sẽ chỉ đem đến nụ cười cho bạn. Nhưng có người chỉ đem đến ngờ vực chông chênh. Nên sống an nhiên vì tuổi đời có hạn”, bà mẹ đơn thân nhắn nhủ.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên một mình lo kinh doanh, kiếm tiền ổn định cuộc sống để lo cho mẹ và con trai - Ảnh: FBNV Mẹ Ngọc Quyên sang Mỹ sống cùng con gái và phụ chăm cháu ngoại - Ảnh: FBNV Kết thúc bài viết của mình, nữ siêu mẫu khiến nhiều người phải suy ngẫm khi chia sẻ lại câu nói của bà ngoại trước khi cô đưa mẹ sang Mỹ định cư cùng: “Sống ráng vui đi con, già rồi muốn đi thì cũng chẳng còn sức khỏe”.

Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam Hình ảnh Ngọc Quyên ăn mặc trẻ trung, giản dị đi dạo chợ Bến Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

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