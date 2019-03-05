Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam

Hậu trường 05/03/2019 17:23

Hình ảnh Ngọc Quyên ăn mặc trẻ trung, giản dị đi dạo chợ Bến Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Ít giờ trước, cựu người mẫu Ngọc Quyên bất ngờ đăng tải loạt ảnh dạo chơi vui vẻ tại quê nhà khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Được biết, cô có chuyến công tác ngắn hạn tại Việt Nam. Dù thời gian eo hẹp, chân dài này vẫn cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh để đi dạo phố, tận hưởng không khí quen thuộc của TP. Hồ Chí Minh và thưởng thức những món ăn ngon.

Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 1
Ngọc Quyên trở về Việt Nam sau lùm xùm bị chồng cũ tố bán mỹ phẩm rởm - Ảnh: FBNV
Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 2
Cô tỏ ra rất vui vẻ khi được về quê - Ảnh: FBNV
Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 3
Chân dài này ăn mặc khá đơn giản và trẻ trung khi dạo chợ Bến Thành - Ảnh: FBNV
Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 4
Vì có việc gấp nên cô chỉ về nước đúng một ngày một đêm rồi đi ngay - Ảnh: FBNV
Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 5
Cô thích thú chia sẻ khoảnh khắc tại quê nhà - Ảnh: FBNV

Ngọc Quyên quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư vào năm 2014. Kể từ đó, chân dài này gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt, chuyên tâm lo kinh doanh và chăm sóc chồng con. Hiện tại, dù đã ly hôn và làm mẹ đơn thân tại Mỹ nhưng Ngọc Quyên vẫn chưa có ý định về Việt Nam hoạt động. 

Sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân tại Mỹ, Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam - Ảnh 6
Hiện Ngọc Quyên sống với mẹ và con trai tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Ngọc Quyên khiến dư luận xôn xao khi bị chồng cũ tố buôn bán hàng hóa kém chất lượng. Thậm chí, anh còn tung bằng chứng tố cáo cô dùng tên mình để nhập hàng không rõ nguồn gốc. Trước những thông tin bất lợi, Ngọc Quyên đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho rằng chồng cũ đang cay cú vì phải chu cấp số tiền lớn cho mẹ con mình sau ly hôn nên tung tin thất thiệt. Bên cạnh đó, Ngọc Quyên còn tiết lộ nguyên nhân hôn nhân "đứt gánh giữa đường" là vì chồng cũ ngoại tình. 

Vài ngày sau khi bị chồng cũ tố bán hàng rởm, Ngọc Quyên tự tin tuyên bố điều này với con trai

Vài ngày sau khi bị chồng cũ tố bán hàng rởm, Ngọc Quyên tự tin tuyên bố điều này với con trai

Vượt qua những ồn ào không đáng có với chồng cũ, siêu mẫu Ngọc Quyên đang cùng con trai đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên.

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Từ khóa:   Ngọc Quyên sao việt làm mẹ đơn thân

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