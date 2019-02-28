Vài ngày sau khi bị chồng cũ tố bán hàng rởm, Ngọc Quyên tự tin tuyên bố điều này với con trai

Những tưởng siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng bác sĩ Việt kiều ly hôn trong êm đẹp, nhưng ít ngày trước cặp đôi lại khiến dư luận dậy sóng khi tố nhau trên mạng xã hội. Theo nội dung được báo chí đăng tải rầm rộ trước đó, Richard Lê tố vợ cũ bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mua vài chục bán vài triệu.

Trước thông tin gây ảnh hưởng lớn đến mình, Ngọc Quyên đã lên tiếng phủ nhận. Chân dài này khẳng định mình làm ăn chân chính, luôn coi sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cô tâm sự mình không muốn đôi co với chồng cũ những chuyện của quá khứ và hi vọng anh để cho mẹ con cô được sống bình yên.