Vài ngày sau khi bị chồng cũ tố bán hàng rởm, Ngọc Quyên tự tin tuyên bố điều này với con trai

Vượt qua những ồn ào không đáng có với chồng cũ, siêu mẫu Ngọc Quyên đang cùng con trai đi du lịch, tận hưởng cuộc sống bình yên.
- Ngọc Quyên tố chồng cũ ngoại tình, cay cú vì phải chu cấp hơn 100 triệu mỗi tháng
- Bị chồng cũ tố 'buôn gian bán lận' sau gần 1 năm ly hôn, Ngọc Quyên lên tiếng đáp trả cực gắt
Những tưởng siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng bác sĩ Việt kiều ly hôn trong êm đẹp, nhưng ít ngày trước cặp đôi lại khiến dư luận dậy sóng khi tố nhau trên mạng xã hội. Theo nội dung được báo chí đăng tải rầm rộ trước đó, Richard Lê tố vợ cũ bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mua vài chục bán vài triệu.
Trước thông tin gây ảnh hưởng lớn đến mình, Ngọc Quyên đã lên tiếng phủ nhận. Chân dài này khẳng định mình làm ăn chân chính, luôn coi sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cô tâm sự mình không muốn đôi co với chồng cũ những chuyện của quá khứ và hi vọng anh để cho mẹ con cô được sống bình yên.
Sau ồn ào với chồng cũ, Ngọc Quyên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mới đây, cô vừa đăng tải loạt ảnh đi chơi vui vẻ với con trai cưng. Cô tự tin khẳng định sẽ mang đến cho quý tử đầu lòng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Ngọc Quyên viết: “Khi tình yêu và hạnh phúc, bình yên là điều mẹ con mình sẽ luôn có được".
Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, Ngọc Quyên vẫn là cái tên được người hâm mộ chú ý. Cuối năm 2018, cựu siêu mẫu khiến người hâm mộ nước nhà nuối tiếc khi bất ngờ tiết lộ thông tin đã ly hôn với chồng bác sĩ Việt kiều sau 4 năm chung sống. Sau chia tay, Ngọc Quyên làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Thời điểm này, cô vẫn chưa có ý định trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật.