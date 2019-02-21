Xót xa ước mơ nhỏ bé của mẹ đơn thân Ngọc Quyên sau 1 năm ly dị chồng

Ngọc Quyên hi vọng ồn ào với chồng cũ sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho mình và con trai.

Trong khi lùm xùm với chồng cũ vẫn chưa đi đến hồi kết, mới đây Ngọc Quyên bất ngờ đăng tải status xúc động trên trang cá nhân. Bà mẹ đơn thân tỏ ra khá buồn rầu vì chuyện ly hôn của mình đã bị đẩy đi xa quá mức. Việc này gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc của cô tại Mỹ. Bởi vậy, Ngọc Quyên không muốn đôi co với chồng cũ về những chuyện quá khứ. Bà mẹ đơn thân mong những thị phi này sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại cho cô và con trai cuộc sống bình yên vốn có.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên một mình lo ổn định kinh tế để cuộc sống của hai mẹ con được đủ đầy - Ảnh: FBNV Mẹ Ngọc Quyên cũng sang Mỹ phụ chăm cháu ngoại giúp con gái - Ảnh: FBNV “Có lẽ câu chuyện của hai vợ chồng tôi khi ly dị đã đi quá xa, dù muốn dù không tôi cũng chỉ mong mọi người hiểu một điều tôi không làm ăn gian dối và tôi không muốn đôi co với chồng cũ như những gì mọi người thấy. Tôi chỉ mong câu chuyện này qua nhanh và mọi thứ sẽ bình yên cho hai mẹ con. Đúng sai nó cũng chỉ là hết duyên”, Ngọc Quyên tâm sự. Sau ly hôn, cựu siêu mẫu muốn ồn ào với chồng cũ nhanh kết thúc để mẹ con cô được sống bình yên - Ảnh: FBNV Hai ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao chuyện cựu siêu mẫu Ngọc Quyên bị chồng cũ tố làm ăn gian dối, bán hàng mỹ phẩm kém chất lượng. Trước những thông tin không tốt gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và uy tín của mình, chân dài này lên tiếng phản bác lời cáo buộc của chồng bác sĩ Việt kiều. Cô khẳng định luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và nhập hàng từ thương hiệu uy tín.

Cuộc hôn nhân 4 năm kết thúc và vướng hàng loạt lùm xùm, Ngọc Quyên hi vọng mọi chuyện dừng lại vì đúng hay sai thì cả hai cũng đã hết duyên - Ảnh: FBNV Chưa hết, Ngọc Quyên còn cho biết thêm về lý do chồng cũ đột ngột tố cáo cô. Chân dài này hoài nghi việc chu cấp số tiền lớn suốt một thời gian dài sau ly hôn khiến Richard Lê khó chịu, cay cú. Bên cạnh đó, Ngọc Quyên cũng tiết lộ lý do cô ly hôn là vì chồng cũ ngoại tình.

Ngọc Quyên tố chồng cũ ngoại tình, cay cú vì phải chu cấp hơn 100 triệu mỗi tháng Ngọc Quyên cho biết chồng cũ không mấy vui vẻ khi ly hôn với cô vì phải chu cấp 5.000 USD/mỗi tháng cho hai mẹ con.

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