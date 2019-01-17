Ít tháng sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ lên tiếng: 'Có lẽ là ý trời em phải đối mặt thôi'

Chọn cách đối mặt chứ không né tránh sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Quyên nhanh chóng vượt qua biến cố và lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng cuộc sống của Ngọc Quyên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Việc chân dài này ly hôn chồng đại gia sau 4 năm kết hôn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Được biết, cả hai chia tay vì những khác biệt trong lối sống và cách suy nghĩ. Hiện tại, Ngọc Quyên đang làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Cô vừa chăm sóc con trai vừa lo kinh doanh để ổn định kinh tế.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc con và làm việc để ổn định kinh tế - Ảnh: FBNV

Cô cũng thường xuyên đi chơi, du lịch để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Mới đây, Ngọc Quyên nhận được sự đồng cảm khi nhắn nhủ nhiều điều đến chị em sau biến cố hôn nhân. Cô viết trên trang Facebook cá nhân: "Phụ nữ hỡi cuộc sống vốn không dễ dàng. Càng khó mình càng phải mạnh mẽ hơn, nước mắt rơi nhiều, chạy trốn cũng nhiều. Nhưng cuối cùng em xin đối mặt vì mình đã không giấu được nữa rồi. Cám ơn ai đó đã gửi thông tin cho báo chí. Cám ơn anh chị báo chí đã bảo vệ em theo mọi người biết em bao lâu nay. Không có anh chị chắc em chẳng biết như thế nào và hạ gục... em một phát quá mạnh. Nhưng có lẽ là ý trời em phải đối mặt thôi".

Cô cho rằng, phụ nữ phải thật mạnh mẽ vì cuộc sống vốn không dễ dàng - Ảnh: FBNV

Dân mạng để lại bình luận động viên, đồng thời cảm phục sự mạnh mẽ của bà mẹ đơn thân nơi xứ người - Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, Ngọc Quyên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cô được khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FBNV



Hiện tại, Ngọc Quyên vẫn chưa có ý định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Thời gian đầu khi mới ly hôn, chân dài này thường né tránh khi được hỏi những vấn đề xoay quanh biến cố hôn nhân và cuộc sống tại Mỹ. Thế nhưng hiện tại, cô đã có thể thoải mái chia sẻ với mọi người. Có lẽ sau sóng gió, Ngọc Quyên đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống để lo mình và con trai tại xứ người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/it-thang-sau-ly-hon-ngoc-quyen-bat-ngo-len-tieng-co-le-la-y-troi-em-phai-doi-mat-thoi-311919.html