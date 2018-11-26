Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai

Sau khi tiết lộ thông tin đã chia tay với ông xã Việt kiều, Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhiều người vô cùng tiếc nuối cho nữ siêu mẫu khi hôn nhân "gãy gánh giữa đường" sau 4 năm chung sống. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng bác sĩ, hiện cuộc sống của cô và con trai đang dần ổn định.

Mới đây, khi được hỏi về chồng cũ, Ngọc Quyên không ngại chia sẻ, anh là người đã sắp xếp, lo chu toàn cho hai mẹ con có cuộc sống thoải mái sau chia tay. Cả hai ly hôn trong êm đẹp và cùng xem con trai là mối quan tâm hàng đầu. Dù không nói rõ về khoản tiền cấp dưỡng nhưng Ngọc Quyên khẳng định hai mẹ con có cuộc sống rất đầy đủ. Nữ siêu mẫu còn dành riêng một khoản để lo cho con sau này và phòng khi ốm đau.