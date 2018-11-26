Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai

Hậu trường 26/11/2018 13:59

Ngọc Quyên vừa có những chia sẻ chân thành với công chúng về mối quan hệ với chồng Việt kiều sau ly hôn.

Sau khi tiết lộ thông tin đã chia tay với ông xã Việt kiều, Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhiều người vô cùng tiếc nuối cho nữ siêu mẫu khi hôn nhân "gãy gánh giữa đường" sau 4 năm chung sống. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng bác sĩ, hiện cuộc sống của cô và con trai đang dần ổn định.

Mới đây, khi được hỏi về chồng cũ, Ngọc Quyên không ngại chia sẻ, anh là người đã sắp xếp, lo chu toàn cho hai mẹ con có cuộc sống thoải mái sau chia tay. Cả hai ly hôn trong êm đẹp và cùng xem con trai là mối quan tâm hàng đầu. Dù không nói rõ về khoản tiền cấp dưỡng nhưng Ngọc Quyên khẳng định hai mẹ con có cuộc sống rất đầy đủ. Nữ siêu mẫu còn dành riêng một khoản để lo cho con sau này và phòng khi ốm đau.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai - Ảnh 1
Hiện Ngọc Quyên vừa chăm con vừa lo kinh doanh mỹ phẩm để ổn định cuộc sống - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên Vietnamnet, bà mẹ đơn thân tâm sự thêm, chồng cũ rất quan tâm và thương yêu con trai. Ngoài những lúc bận, anh thường xuyên đến thăm quý tử đầu lòng và hai bố con khá thân thiết. Về phần mình, Ngọc Quyên cũng tạo điều kiện cho con trai gần gũi với bố để cậu bé không thấy thiếu thốn tình cảm.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai - Ảnh 2
Sau chia tay, cô vẫn dành những lời tốt đẹp để nói về chồng cũ - Ảnh: Internet

Dù phải chịu không ít áp lực từ dư luận sau ly hôn nhưng Ngọc Quyên vẫn không hối hận khi quyết định bỏ lại sự nghiệp để kết hôn và sang Mỹ định cư. Đặc biệt, dù trong quá trình chung sống từng xảy ra nhiều bất đồng và tranh cãi nhưng cô luôn cảm ơn chồng cũ vì những điều học được từ anh. Hiện Ngọc Quyên vẫn chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật. Cô hài lòng với công việc kinh doanh và cuộc sống của mình tại Mỹ.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai - Ảnh 3
Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người không ngừng tiếc nuối cho hôn nhân của Ngọc Quyên - Ảnh: Internet
Loạt ảnh Ngọc Quyên mạnh mẽ bên con trai sau ly hôn chồng bác sĩ khiến chị em ngưỡng mộ

Loạt ảnh Ngọc Quyên mạnh mẽ bên con trai sau ly hôn chồng bác sĩ khiến chị em ngưỡng mộ

Dù đã ly hôn chồng và một mình nuôi con nhưng Ngọc Quyên luôn sống vui vẻ, lạc quan nhìn về phía trước.

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