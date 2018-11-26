Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai

Ngọc Quyên vừa có những chia sẻ chân thành với công chúng về mối quan hệ với chồng Việt kiều sau ly hôn.
- Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều
- Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn
Sau khi tiết lộ thông tin đã chia tay với ông xã Việt kiều, Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhiều người vô cùng tiếc nuối cho nữ siêu mẫu khi hôn nhân "gãy gánh giữa đường" sau 4 năm chung sống. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng bác sĩ, hiện cuộc sống của cô và con trai đang dần ổn định.
Mới đây, khi được hỏi về chồng cũ, Ngọc Quyên không ngại chia sẻ, anh là người đã sắp xếp, lo chu toàn cho hai mẹ con có cuộc sống thoải mái sau chia tay. Cả hai ly hôn trong êm đẹp và cùng xem con trai là mối quan tâm hàng đầu. Dù không nói rõ về khoản tiền cấp dưỡng nhưng Ngọc Quyên khẳng định hai mẹ con có cuộc sống rất đầy đủ. Nữ siêu mẫu còn dành riêng một khoản để lo cho con sau này và phòng khi ốm đau.
Chia sẻ trên Vietnamnet, bà mẹ đơn thân tâm sự thêm, chồng cũ rất quan tâm và thương yêu con trai. Ngoài những lúc bận, anh thường xuyên đến thăm quý tử đầu lòng và hai bố con khá thân thiết. Về phần mình, Ngọc Quyên cũng tạo điều kiện cho con trai gần gũi với bố để cậu bé không thấy thiếu thốn tình cảm.
Dù phải chịu không ít áp lực từ dư luận sau ly hôn nhưng Ngọc Quyên vẫn không hối hận khi quyết định bỏ lại sự nghiệp để kết hôn và sang Mỹ định cư. Đặc biệt, dù trong quá trình chung sống từng xảy ra nhiều bất đồng và tranh cãi nhưng cô luôn cảm ơn chồng cũ vì những điều học được từ anh. Hiện Ngọc Quyên vẫn chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật. Cô hài lòng với công việc kinh doanh và cuộc sống của mình tại Mỹ.