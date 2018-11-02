Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn

Những ngày qua, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều đã chính thức “đường ai nấy đi” từ tháng 4 năm nay. Nhiều người không khỏi nuối tiếc khi vì đây từng là cuộc hôn nhân đẹp đáng ngưỡng mộ.

Trước khi chia tay, Ngọc Quyên và ông xã có 4 năm chung sống hạnh phúc. Cả hai có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.