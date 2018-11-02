Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn

Trước khi chia tay chồng Việt kiều, nữ diễn viên phim Tuyết nhiệt đới có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước tại Mỹ.
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Những ngày qua, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều đã chính thức “đường ai nấy đi” từ tháng 4 năm nay. Nhiều người không khỏi nuối tiếc khi vì đây từng là cuộc hôn nhân đẹp đáng ngưỡng mộ.
Trước khi chia tay, Ngọc Quyên và ông xã có 4 năm chung sống hạnh phúc. Cả hai có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Trước đó, để đến với người chồng bác sĩ, cựu siêu mẫu đã đánh đổi rất lớn. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô đã từ bỏ tất cả để sang Mỹ cùng chồng vun vén tổ ấm. Thời điểm này, đa số thời gian cô dành cho gia đình và đi học để bắt nhịp cuộc sống nơi xứ người.
Khi mới kết hôn, cô được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên không ngại chia sẻ về cơ ngơi “khủng” của hai vợ chồng. Không chỉ sống trong ngôi nhà rộng lớn, bà mẹ 1 con còn nhiều lần selfie khoe xe hơi đắt đỏ.