Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn

Hậu trường 02/11/2018 12:01

Trước khi chia tay chồng Việt kiều, nữ diễn viên phim Tuyết nhiệt đới có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước tại Mỹ.

Những ngày qua, làng giải trí Việt chấn động trước thông tin Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều đã chính thức “đường ai nấy đi” từ tháng 4 năm nay. Nhiều người không khỏi nuối tiếc khi vì đây từng là cuộc hôn nhân đẹp đáng ngưỡng mộ.

Trước khi chia tay, Ngọc Quyên và ông xã có 4 năm chung sống hạnh phúc. Cả hai có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 1
Cuộc sống hạnh phúc của Ngọc Quyên bên chồng con thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Trước đó, để đến với người chồng bác sĩ, cựu siêu mẫu đã đánh đổi rất lớn. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô đã từ bỏ tất cả để sang Mỹ cùng chồng vun vén tổ ấm. Thời điểm này, đa số thời gian cô dành cho gia đình và đi học để bắt nhịp cuộc sống nơi xứ người.

Khi mới kết hôn, cô được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên không ngại chia sẻ về cơ ngơi “khủng” của hai vợ chồng. Không chỉ sống trong ngôi nhà rộng lớn, bà mẹ 1 con còn nhiều lần selfie khoe xe hơi đắt đỏ.

Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 2
Khi sang Mỹ, cô sống trong căn biệt thự rộng, sang trọng - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 3
Thời điểm này, Ngọc Quyên được nhiều người chúc mừng khi có cuộc sống giàu sang ở trời Tây - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 4
Bên trong ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng không thiếu sự tinh tế - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 5
Góc nhỏ xinh trong căn nhà dùng để đặt đồ lưu niệm - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 6
Nơi vợ chồng cô thư giãn mỗi ngày khá ấm cúng - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 7
Phòng bếp không quá rộng nhưng được sắp xếp gọn gàng, đầy tiện nghi - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 8
Nữ siêu mẫu khiến chị em xuýt xoa khi chụp selfie bên chiếc xe hơi sang trọng - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 9
Trước đó, cô đã khoe một chiếc xế hộp đắt đỏ khác của gia đình - Ảnh: Internet
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn - Ảnh 10
Một trong những khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Ngọc Quyên trước khi chính thức đường ai nấy đi - Ảnh: Internet
Ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên nén đau làm tròn trách nhiệm của người mẹ

Ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên nén đau làm tròn trách nhiệm của người mẹ

Siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ đưa con trai đi chơi lễ sau ồn ào ly hôn với ông xã Việt kiều.

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