Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi

Hậu trường 31/10/2018 10:08

Sau cuộc hôn nhân với bác sĩ Việt kiều tan vỡ, Ngọc Quyên gác lại quá khứ huy hoàng và ngày ngày bán son kiếm tiền trang trải cuộc sống hai mẹ con.

Sáng 30/10, thông tin siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng là bác sĩ Việt kiều ly hôn sau gần 4 năm chung sống khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Cụ thể, chồng cũ Ngọc Quyên cho biết nguyên nhân đổ vỡ là do bất đồng quan điểm sống, không còn có tiếng nói chung giữa hai người.

Ngọc Quyên là người chủ động đề nghị ly hôn và đi nộp đơn, đóng lệ phí ly hôn từ tháng 4/2017. Người đẹp sinh năm 1988 nhận giấy chứng nhận ly hôn từ tháng 4/2018 do tòa án quận Cam, bang California cấp, sau một năm nộp đơn và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 1
Ngọc Quyên thi thoảng vẫn làm mẫu ảnh cho một người bạn làm nhiếp ảnh ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Như vậy là cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên đã kết thúc được nửa năm nhưng người đẹp luôn giữ kín mọi thông tin với báo giới. Hiện tại, cô nhận nuôi con trai 3 tuổi và bận rộn với việc kinh doanh online mỗi ngày. Kể cả khi chồng cũ đã công khai mọi chuyện thì Ngọc Quyên vẫn không muốn chia sẻ gì thêm về lý do đổ vỡ. Nữ diễn viên phim Mẹ chồng muốn dành tất cả thời gian để chăm sóc và nuôi dạy con trai 3 tuổi nên người.

Được biết sau khi ly hôn, Ngọc Quyên tập trung phát triển cửa hàng kinh doanh online chuyên bán son, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ. Thi thoảng, cô nhận lời chụp vài bộ ảnh chân dung nhưng đã không còn mặn mà với sân khấu như năm xưa. Điều này khiến không ít cư dân mạng tiếc nuối. Ngọc Quyên từng có một quá khứ vô cùng huy hoàng khi là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì Việt Nam cách đây khoảng 5 năm. Tuy nhiên, việc cô bỏ dở sự nghiệp sang Mỹ định cư cùng chồng và rồi vùi chôn thanh xuân nơi đất khách được xem là một điều đáng tiếc.

Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 2
Ngọc Quyên từng có một quá khứ làm siêu mẫu cực huy hoàng ở Việt Nam - Ảnh: FBNV
Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân hơn 3 năm của Ngọc Quyên và bác sĩ Việt kiều tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV
Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 4
Hiện tại, Ngọc Quyên chỉ muốn yên ổn bán son để kiếm tiền nuôi con trai - Ảnh: FBNV
Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 5
Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi - Ảnh 6
Cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên khá yên bình, sáng chiều đưa con đi học. Thời gian còn lại thì bán son và các sản phẩm giảm cân - Ảnh: FBNV
Nóng: Chồng bác sĩ Việt kiều xác nhận ly hôn với siêu mẫu Ngọc Quyên sau 4 năm chung sống

Nóng: Chồng bác sĩ Việt kiều xác nhận ly hôn với siêu mẫu Ngọc Quyên sau 4 năm chung sống

Mới đây, chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Quyên - bác sĩ Richard Lê đã xác nhận thông tin vợ chồng anh ly hôn sau 4 năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ.

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