Ngọc Quyên từng được xem là một trong những siêu mẫu đắt show nhất trên các sàn diễn thời trang Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì người đẹp bất ngờ tuyên bố kết hôn và sang Mỹ định cư cùng bác sĩ Việt kiều Richard Lê. Thời điểm đó, không ít người tiếc nuối cho tài năng của Ngọc Quyên nhưng ai cũng mừng vì cô tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người đàn ông tâm lý và cưng chiều vợ hết mực.

Đầu năm 2014, đám cưới của siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng bác sĩ được tổ chức rình rang ở Mỹ nhưng vẫn thu hút sự quan tâm cực lớn của giới truyền thông cùng người hâm mộ trong nước. Tại hôn lễ, ông xã đại gia nhiều lần quỳ gối hôn chân Ngọc Quyên đầy tình cảm và hứa cùng nhau đi hết đoạn đường đời.