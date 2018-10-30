Mới đây, chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Quyên - bác sĩ Richard Lê đã xác nhận thông tin vợ chồng anh ly hôn sau 4 năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ.
- Ngọc Quyên đáp trả tin đồn “tham tiền, thẻ xanh”, “bỏ cha mẹ, quê hương”
- Khi được hỏi bỏ nghề trong lúc đỉnh cao nhất có tiếc không, đây là câu trả lời của Ngọc Quyên
Ngọc Quyên từng được xem là một trong những siêu mẫu đắt show nhất trên các sàn diễn thời trang Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì người đẹp bất ngờ tuyên bố kết hôn và sang Mỹ định cư cùng bác sĩ Việt kiều Richard Lê. Thời điểm đó, không ít người tiếc nuối cho tài năng của Ngọc Quyên nhưng ai cũng mừng vì cô tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người đàn ông tâm lý và cưng chiều vợ hết mực.
Đầu năm 2014, đám cưới của siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng bác sĩ được tổ chức rình rang ở Mỹ nhưng vẫn thu hút sự quan tâm cực lớn của giới truyền thông cùng người hâm mộ trong nước. Tại hôn lễ, ông xã đại gia nhiều lần quỳ gối hôn chân Ngọc Quyên đầy tình cảm và hứa cùng nhau đi hết đoạn đường đời.
Tuy nhiên, mới đây bác sĩ Việt kiều đã lên tiếng xác nhận thông tin ly hôn với báo giới. Chồng cũ Ngọc Quyên cho biết nguyên nhân đổ vỡ là do bất đồng quan điểm sống, không còn có tiếng nói chung giữa hai người. Ngọc Quyên là người chủ động đề nghị ly hôn và đi nộp đơn, đóng lệ phí ly hôn từ tháng 4/2017. Người đẹp sinh năm 1988 nhận giấy chứng nhận ly hôn từ tháng 4/2018 do tòa án quận Cam, bang California cấp, sau một năm nộp đơn và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.
Thời gian gần đây, nữ siêu mẫu thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã trên mạng xã hội. Tuy nhiên cô vẫn chưa lên tiếng về thông tin đường ai nấy đi với chồng đại gia. Ngọc Quyên và bác sĩ Việt kiều đã có một con trai chung gần 4 tuổi. Công việc chính hiện tại của cô là kinh doanh online và đưa đón con trai đi học mỗi ngày ở Mỹ. Tuy gặp chuyện buồn hôn nhân nhưng Ngọc Quyên luôn lấy con làm động lực để phấn đấu trong công việc và lạc quan vui sống.