Ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên nén đau làm tròn trách nhiệm của người mẹ

Siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ đưa con trai đi chơi lễ sau ồn ào ly hôn với ông xã Việt kiều.
- Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi
- Nóng: Chồng bác sĩ Việt kiều xác nhận ly hôn với siêu mẫu Ngọc Quyên sau 4 năm chung sống
Hai ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin siêu mẫu Ngọc Quyên và ông xã bác sĩ đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 4 năm mặn nồng. Chồng cô - Richard Lê đã lên tiếng xác nhận và tiết lộ nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay là vì bất đồng quan điểm sống.
Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của mẹ con Ngọc Quyên. Trước đó, chân dài này đã rời bỏ ánh hào quang của sân khấu để theo chồng sang Mỹ định cư. Người hâm mộ lo ngại cựu siêu mẫu sẽ suy sụp tinh thần vì hôn nhân đổ vỡ.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc Quyên tỏ ra rất bình thản. Cô vui vẻ đưa con gái đi chơi Halloween. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của Ngọc Quyên. Hôn nhân tan vỡ là nỗi đau rất lớn với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng có lẽ vì con trai, nữ siêu mẫu đang cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu bé.