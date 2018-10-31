Ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên nén đau làm tròn trách nhiệm của người mẹ

Siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ đưa con trai đi chơi lễ sau ồn ào ly hôn với ông xã Việt kiều.

Hai ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin siêu mẫu Ngọc Quyên và ông xã bác sĩ đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 4 năm mặn nồng. Chồng cô - Richard Lê đã lên tiếng xác nhận và tiết lộ nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay là vì bất đồng quan điểm sống.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân đẹp như mơ giữa siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng Việt kiều sẽ thật viên mãn nhưng không ngờ lại có kết thúc buồn - Ảnh: Internet

Dựa vào giấy chứng nhận ly hôn, Ngọc Quyên và chồng đã chính thức chia tay từ tháng 4 năm nay - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của mẹ con Ngọc Quyên. Trước đó, chân dài này đã rời bỏ ánh hào quang của sân khấu để theo chồng sang Mỹ định cư. Người hâm mộ lo ngại cựu siêu mẫu sẽ suy sụp tinh thần vì hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc Quyên tỏ ra rất bình thản. Cô vui vẻ đưa con gái đi chơi Halloween. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của Ngọc Quyên. Hôn nhân tan vỡ là nỗi đau rất lớn với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng có lẽ vì con trai, nữ siêu mẫu đang cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu bé.

Giữa tâm bão...

...bà mẹ một con vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi lễ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngọc Quyên đang tập trung kinh doanh và chưa có ý định về nước - Ảnh: FBNV

Trước vô số lời hỏi thăm của khán giả, Ngọc Quyên vẫn giữ im lặng - Ảnh: FBNV

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém Mới đây, thông tin Ngọc Quyên và chồng Việt kiều bí mật ly hôn từ tháng 4/2018 khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Tình duyên lận đận là thế nhưng mấy ai biết, sự nghiệp của cô từ những ngày bước chân vào làng giải trí cũng đầy nỗi thăng trầm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-chong-viet-kieu-ngoc-quyen-nen-dau-lam-tron-trach-nhiem-cua-nguoi-me-302379.html