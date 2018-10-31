Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém

Hậu trường 31/10/2018 11:14

Mới đây, thông tin Ngọc Quyên và chồng Việt kiều bí mật ly hôn từ tháng 4/2018 khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Tình duyên lận đận là thế nhưng mấy ai biết, sự nghiệp của cô từ những ngày bước chân vào làng giải trí cũng đầy nỗi thăng trầm.

Ngọc Quyên tên thật là Huỳnh Khương Ngọc Quyên (sinh năm 1988). Sinh ra trong một gia đình khó khăn nên cô đã sớm tự lập từ nhỏ. Bước chân vào giới người mẫu từ năm 16 tuổi, cô nhanh chóng trở thành một cái tên sáng giá trên sàn catwalk.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 1
Mặc dù bước chân vào giới người mẫu từ khi còn trẻ nhưng Ngọc Quyên đã gặt gái được không ít thành công - Ảnh: Internet

Liên tiếp sau đó, cô tham gia rất nhiều cuộc thi và thu về hàng loạt giải thưởng như Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006 và Người mẫu Phong cách ấn tượng 2008.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 2
Cô không ngại thử sức trong các cuộc thi và đạt được nhiều giải thưởng lớn - Ảnh: Internet

Không chỉ dừng chân với vai trò người mẫu, Ngọc Quyên còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai diễn đầu tiên trong phim “Tuyết nhiệt đới” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng qua lời giới thiệu của Anh Thư. Mặc dù không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất nhưng sự cố gắng của cô đã được công chúng đón nhận.

Nối tiếp thành công, cô dần góp mặt trong nhiều dự án phim như “Hoa dã quỳ” (2007), “Có lẽ nào ta yêu nhau” (2009)...

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 3
Dù là tay ngang trong lĩnh vực phim ảnh nhưng Ngọc Quyên đã thể hiện được bản lĩnh của mình - Ảnh: Internet
Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 4
Vai diễn của Ngọc Quyên trong phim 'Có lẽ nào ta yêu nhau' được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Thế nhưng khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Ngọc Quyên bất ngờ tung bộ ảnh nude và bị công chúng chỉ trích nặng nề. Vì áp lực dư luận quá lớn, Ngọc Quyên đã tạm rời xa showbiz, sống thu mình và rơi vào trầm cảm nặng nề.

Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Quyên đã rất nỗ lực tham gia các hoạt động giải trí để lấy lại lòng tin của những người đã từng yêu mến mình. Tuy nhiên, mãi đến khi cựu siêu mẫu tham gia vào bộ phim “Mỹ nhân kế” đình đám thì khán giả mới bắt đầu ghi nhận sự cố gắng của cô.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 5
Sự trở lại của cô trong 'Mỹ nhân kế' đã giúp cô lấy được lòng tin của công chúng - Ảnh: Internet

Đầu năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ lên xe hoa với bác sĩ Việt kiều Mỹ, Richard Lê và sang Mỹ định cư.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 6
Ngọc Quyên bất ngờ rút khỏi làng giải trí để kết hôn và sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp, những tưởng cô đã có cuộc sống bình yên bên chồng nhưng một lần nữa số phận lại gieo sóng gió vào cuộc đời cô, cuộc hôn nhân kết thúc sau 4 năm chung sống.

Trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Quyên chia sẻ trên trang cá nhân: “30 năm tôi mới nhận ra yêu bản thân, đối xử tốt với tâm hồn và trái tim mình rất quan trọng, đừng trao hết, hy sinh hết cho một điều gì đó để rồi sự thật là nó không đáng”.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 7
Ngọc Quyên chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, cựu siêu mẫu muốn chọn cho mình một cuộc sống giản đơn bên con trai nhỏ, không còn những lời đồn và muộn phiền vây quanh.

Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém - Ảnh 8
Niềm hạnh phúc của cô là được ở bên con trai của mình - Ảnh: FBNV
Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi

Ly hôn chồng đại gia, Ngọc Quyên một mình bán son kiếm sống và nuôi con trai 3 tuổi

Sau cuộc hôn nhân với bác sĩ Việt kiều tan vỡ, Ngọc Quyên gác lại quá khứ huy hoàng và ngày ngày bán son kiếm tiền trang trải cuộc sống hai mẹ con.

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