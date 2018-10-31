Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém

Liên tiếp sau đó, cô tham gia rất nhiều cuộc thi và thu về hàng loạt giải thưởng như Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006 và Người mẫu Phong cách ấn tượng 2008.

Ngọc Quyên tên thật là Huỳnh Khương Ngọc Quyên (sinh năm 1988). Sinh ra trong một gia đình khó khăn nên cô đã sớm tự lập từ nhỏ. Bước chân vào giới người mẫu từ năm 16 tuổi, cô nhanh chóng trở thành một cái tên sáng giá trên sàn catwalk.

Nối tiếp thành công, cô dần góp mặt trong nhiều dự án phim như “Hoa dã quỳ” (2007), “Có lẽ nào ta yêu nhau” (2009)...

Không chỉ dừng chân với vai trò người mẫu, Ngọc Quyên còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai diễn đầu tiên trong phim “Tuyết nhiệt đới” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng qua lời giới thiệu của Anh Thư. Mặc dù không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất nhưng sự cố gắng của cô đã được công chúng đón nhận.

Dù là tay ngang trong lĩnh vực phim ảnh nhưng Ngọc Quyên đã thể hiện được bản lĩnh của mình - Ảnh: Internet

Vai diễn của Ngọc Quyên trong phim 'Có lẽ nào ta yêu nhau' được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Thế nhưng khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Ngọc Quyên bất ngờ tung bộ ảnh nude và bị công chúng chỉ trích nặng nề. Vì áp lực dư luận quá lớn, Ngọc Quyên đã tạm rời xa showbiz, sống thu mình và rơi vào trầm cảm nặng nề.

Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Quyên đã rất nỗ lực tham gia các hoạt động giải trí để lấy lại lòng tin của những người đã từng yêu mến mình. Tuy nhiên, mãi đến khi cựu siêu mẫu tham gia vào bộ phim “Mỹ nhân kế” đình đám thì khán giả mới bắt đầu ghi nhận sự cố gắng của cô.

Sự trở lại của cô trong 'Mỹ nhân kế' đã giúp cô lấy được lòng tin của công chúng - Ảnh: Internet

Đầu năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ lên xe hoa với bác sĩ Việt kiều Mỹ, Richard Lê và sang Mỹ định cư.

Ngọc Quyên bất ngờ rút khỏi làng giải trí để kết hôn và sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp, những tưởng cô đã có cuộc sống bình yên bên chồng nhưng một lần nữa số phận lại gieo sóng gió vào cuộc đời cô, cuộc hôn nhân kết thúc sau 4 năm chung sống.

Trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Quyên chia sẻ trên trang cá nhân: “30 năm tôi mới nhận ra yêu bản thân, đối xử tốt với tâm hồn và trái tim mình rất quan trọng, đừng trao hết, hy sinh hết cho một điều gì đó để rồi sự thật là nó không đáng”.

Ngọc Quyên chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, cựu siêu mẫu muốn chọn cho mình một cuộc sống giản đơn bên con trai nhỏ, không còn những lời đồn và muộn phiền vây quanh.