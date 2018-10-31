Hôn nhân sóng gió là thế, sự nghiệp của Ngọc Quyên cũng thăng trầm không kém

Mới đây, thông tin Ngọc Quyên và chồng Việt kiều bí mật ly hôn từ tháng 4/2018 khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Tình duyên lận đận là thế nhưng mấy ai biết, sự nghiệp của cô từ những ngày bước chân vào làng giải trí cũng đầy nỗi thăng trầm.
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Ngọc Quyên tên thật là Huỳnh Khương Ngọc Quyên (sinh năm 1988). Sinh ra trong một gia đình khó khăn nên cô đã sớm tự lập từ nhỏ. Bước chân vào giới người mẫu từ năm 16 tuổi, cô nhanh chóng trở thành một cái tên sáng giá trên sàn catwalk.
Liên tiếp sau đó, cô tham gia rất nhiều cuộc thi và thu về hàng loạt giải thưởng như Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006 và Người mẫu Phong cách ấn tượng 2008.
Không chỉ dừng chân với vai trò người mẫu, Ngọc Quyên còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai diễn đầu tiên trong phim “Tuyết nhiệt đới” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng qua lời giới thiệu của Anh Thư. Mặc dù không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất nhưng sự cố gắng của cô đã được công chúng đón nhận.
Nối tiếp thành công, cô dần góp mặt trong nhiều dự án phim như “Hoa dã quỳ” (2007), “Có lẽ nào ta yêu nhau” (2009)...
Thế nhưng khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Ngọc Quyên bất ngờ tung bộ ảnh nude và bị công chúng chỉ trích nặng nề. Vì áp lực dư luận quá lớn, Ngọc Quyên đã tạm rời xa showbiz, sống thu mình và rơi vào trầm cảm nặng nề.
Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Quyên đã rất nỗ lực tham gia các hoạt động giải trí để lấy lại lòng tin của những người đã từng yêu mến mình. Tuy nhiên, mãi đến khi cựu siêu mẫu tham gia vào bộ phim “Mỹ nhân kế” đình đám thì khán giả mới bắt đầu ghi nhận sự cố gắng của cô.
Đầu năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ lên xe hoa với bác sĩ Việt kiều Mỹ, Richard Lê và sang Mỹ định cư.
Sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp, những tưởng cô đã có cuộc sống bình yên bên chồng nhưng một lần nữa số phận lại gieo sóng gió vào cuộc đời cô, cuộc hôn nhân kết thúc sau 4 năm chung sống.
Trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Quyên chia sẻ trên trang cá nhân: “30 năm tôi mới nhận ra yêu bản thân, đối xử tốt với tâm hồn và trái tim mình rất quan trọng, đừng trao hết, hy sinh hết cho một điều gì đó để rồi sự thật là nó không đáng”.
Sau tất cả, cựu siêu mẫu muốn chọn cho mình một cuộc sống giản đơn bên con trai nhỏ, không còn những lời đồn và muộn phiền vây quanh.