'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo

Hậu trường 30/10/2018 17:12

"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của Thanh Bình và con trai.

Dòng trạng thái hờn giận con trai vì bé Phôi suốt ngày bám ba của Ngọc Lan mới đây khiến cư dân mạng phì cười. Nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia tâm sự, cô ngủ không thẳng giấc khi phải giật mình dậy thường xuyên để chăm con khi ông xã đi tỉnh quay phim. Thế nhưng, cô vẫn bị quý tử đầu lòng “bơ” khi thấy ba.

Ngọc Lan hào hứng chia sẻ: “Người ta đi xa đó, sao không đeo theo luôn đi… xía.

Bình thường có chồng tui ở nhà là tui ngủ thẳng cẳng, mấy người ọ ẹ thì có chồng tui lo, còn giờ không có chồng ở nhà cái tui không có ngủ được, phải đem mấy người lên ngủ chung giường, phải nắm tay mấy người, phải rờ thăm chừng mấy người, phải thò lỏ con mắt ra dòm mấy người, tại tui sợ tui ngủ quên lỡ mấy người sốt tui không hay”.

Kèm theo đó, nữ diễn viên còn khoe loạt ảnh con trai bám ba không rời khi biết anh sắp đi công tác dài ngày.

'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 1
Khoảnh khắc đáng yêu khó cưỡng của bố con Thanh Bình - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Lan từng dành nhiều lời khen “có cánh” cho chồng vì sự đảm đang của anh. Không chỉ phụ vợ lo toan việc nhà, Thanh Bình còn rất thành thạo cách chăm sóc con.

Dưới bài viết, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Ngọc Lan vì khéo chọn được người chồng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình.

'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 2
Cậu bé quyết tâm bám cho bằng được...
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 3
...dù biểu cảm gương mặt ba Thanh Bình đang rất 'cam chịu' - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 4
Khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng thật đẹp của gia đình nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 5
Trước khi đi quay phim ở tỉnh 1 tháng...
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 6
...Thanh Bình dậy sớm trò chuyện cùng con trai. Anh còn chuẩn bị vườn rau lớn cho mẹ con Ngọc Lan khi vắng nhà - Ảnh: FBNV

'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 7

'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 8
Thanh Bình được xem là một trong những ông bố mẫu mực của làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo - Ảnh 9
Ngọc Lan đang có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên chồng con - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan bật mí thói quen tự mình làm khổ mình của ông xã

Ngọc Lan bật mí thói quen tự mình làm khổ mình của ông xã

Không chỉ đăng ảnh chồng tự tay làm mọi vật dụng trong gia đình, Ngọc Lan còn dành những lời lẽ ngọt ngào cho ông xã.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Ngọc Lan Ngọc Lan Thanh Bình - Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42