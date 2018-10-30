'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo

"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của Thanh Bình và con trai.

Dòng trạng thái hờn giận con trai vì bé Phôi suốt ngày bám ba của Ngọc Lan mới đây khiến cư dân mạng phì cười. Nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia tâm sự, cô ngủ không thẳng giấc khi phải giật mình dậy thường xuyên để chăm con khi ông xã đi tỉnh quay phim. Thế nhưng, cô vẫn bị quý tử đầu lòng “bơ” khi thấy ba. Ngọc Lan hào hứng chia sẻ: “Người ta đi xa đó, sao không đeo theo luôn đi… xía.

Bình thường có chồng tui ở nhà là tui ngủ thẳng cẳng, mấy người ọ ẹ thì có chồng tui lo, còn giờ không có chồng ở nhà cái tui không có ngủ được, phải đem mấy người lên ngủ chung giường, phải nắm tay mấy người, phải rờ thăm chừng mấy người, phải thò lỏ con mắt ra dòm mấy người, tại tui sợ tui ngủ quên lỡ mấy người sốt tui không hay”. Kèm theo đó, nữ diễn viên còn khoe loạt ảnh con trai bám ba không rời khi biết anh sắp đi công tác dài ngày.

Khoảnh khắc đáng yêu khó cưỡng của bố con Thanh Bình - Ảnh: FBNV Trước đó, Ngọc Lan từng dành nhiều lời khen “có cánh” cho chồng vì sự đảm đang của anh. Không chỉ phụ vợ lo toan việc nhà, Thanh Bình còn rất thành thạo cách chăm sóc con. Dưới bài viết, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Ngọc Lan vì khéo chọn được người chồng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình. Cậu bé quyết tâm bám cho bằng được... ...dù biểu cảm gương mặt ba Thanh Bình đang rất 'cam chịu' - Ảnh: FBNV Khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng thật đẹp của gia đình nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Trước khi đi quay phim ở tỉnh 1 tháng... ...Thanh Bình dậy sớm trò chuyện cùng con trai. Anh còn chuẩn bị vườn rau lớn cho mẹ con Ngọc Lan khi vắng nhà - Ảnh: FBNV Thanh Bình được xem là một trong những ông bố mẫu mực của làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV Ngọc Lan đang có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên chồng con - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan bật mí thói quen tự mình làm khổ mình của ông xã Không chỉ đăng ảnh chồng tự tay làm mọi vật dụng trong gia đình, Ngọc Lan còn dành những lời lẽ ngọt ngào cho ông xã.

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