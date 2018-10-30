'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo

"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của Thanh Bình và con trai.
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Dòng trạng thái hờn giận con trai vì bé Phôi suốt ngày bám ba của Ngọc Lan mới đây khiến cư dân mạng phì cười. Nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia tâm sự, cô ngủ không thẳng giấc khi phải giật mình dậy thường xuyên để chăm con khi ông xã đi tỉnh quay phim. Thế nhưng, cô vẫn bị quý tử đầu lòng “bơ” khi thấy ba.
Ngọc Lan hào hứng chia sẻ: “Người ta đi xa đó, sao không đeo theo luôn đi… xía.
Bình thường có chồng tui ở nhà là tui ngủ thẳng cẳng, mấy người ọ ẹ thì có chồng tui lo, còn giờ không có chồng ở nhà cái tui không có ngủ được, phải đem mấy người lên ngủ chung giường, phải nắm tay mấy người, phải rờ thăm chừng mấy người, phải thò lỏ con mắt ra dòm mấy người, tại tui sợ tui ngủ quên lỡ mấy người sốt tui không hay”.
Kèm theo đó, nữ diễn viên còn khoe loạt ảnh con trai bám ba không rời khi biết anh sắp đi công tác dài ngày.
Trước đó, Ngọc Lan từng dành nhiều lời khen “có cánh” cho chồng vì sự đảm đang của anh. Không chỉ phụ vợ lo toan việc nhà, Thanh Bình còn rất thành thạo cách chăm sóc con.
Dưới bài viết, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Ngọc Lan vì khéo chọn được người chồng yêu thương và biết chăm lo cho gia đình.