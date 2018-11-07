Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều

Hậu trường 07/11/2018 11:36

Dù đã là mẹ một con nhưng Ngọc Quyên vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và đặc biệt là vóc dáng gợi cảm không hề thua kém thời con gái.

Thời gian qua, thông tin Ngọc Quyên ly hôn chồng là bác sĩ Việt kiều khiến không ít người tiếc nuối. Hàng ngàn khán giả đã tìm vào trang cá nhân của cựu siêu mẫu để nhắn tin động viên. Tuy nhiên, Ngọc Quyên khẳng định ly hôn là một chuyện bình thường trong cuộc sống. Hiện tại, cô sống rất vui vẻ nên không có gì phải chia buồn.

“Mấy ngày nay ra tiệm ai cũng hỏi, Quyên thấy bình thường đâu có gì đâu. Cuộc sống của Quyên vẫn ổn, mình sống vui sống khỏe. Quan trọng cuộc sống ok, công việc rõ ràng, độc lập tài chính, có tương lai. Nếu cuộc sống không ổn định mới sợ, chứ tốt thì có gì sợ”, Ngọc Quyên tâm sự trên livestream khi được hỏi han.

Ngoài ra, chân dài sinh năm 1988 còn khẳng định chuyện ly hôn không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con cô như nhiều người vẫn nghĩ. 

“Quyên không thấy cô đơn, Quyên giờ có mẹ, có con ở bên. Mỗi người có cuộc sống khác nhau và mỗi giai đoạn cuộc đời là một câu chuyện khác, mình phải đối diện với nó. Đâu có gì phải chia buồn với Quyên đâu, phải mừng cho em chứ. Khi nào má em mất thì hãy chia buồn với em chứ còn chuyện này rất là bình thường trong cuộc sống. Mọi người đừng nói Quyên buồn, Quyên nói thiệt đó”, cô nói.

Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 1
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 2
Dù đã một lần sinh con nhưng Ngọc Quyên vẫn sở hữu vóc dáng thọn gọn, vòng eo săn chắc - Ảnh: FBNV

Quả đúng như lời chia sẻ của Ngọc Quyên, bà mẹ một con dường như không mấy bận tâm đến những chuyện đã qua. Cô buông bỏ tất cả để sống vui vẻ bên cậu con trai ba tuổi. Ngày ngày, Ngọc Quyên đưa đón con đi học rồi về nhà quản lý cửa hàng bán đồ mỹ phẩm và kinh doanh online.

Trên trang cá nhân, Ngọc Quyên thường xuyên livestream chia sẻ phương pháp giảm cân và giữ dáng khiến nhiều người bất ngờ. Có thể thấy, nữ diễn viên phim Mỹ nhân kế trông vẫn rạng rỡ và trẻ trung như thời con gái chứ không có dấu hiệu già đi. Đặc biệt là vóc dáng gợi cảm cùng vòng eo thon thả của cô khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 3

Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 4

Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 5
Dù không còn làm người mẫu thời trang nhưng Ngọc Quyên vẫn thường xuyên làm mẫu ảnh ở Mỹ - Ảnh: FBNV
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 6
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 7
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 8
Vẻ đẹp gợi cảm của bà mẹ một con khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: FBNV
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 9
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 10
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 11
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 12
Sau ly hôn, nhan sắc Ngọc Quyên càng mặn mà và quyến rũ hơn - Ảnh: FBNV
Cận cảnh vẻ đẹp siêu gợi cảm của Ngọc Quyên sau khi ly hôn chồng Việt kiều - Ảnh 13
Công việc hiện tại của Ngọc Quyên là bán hàng online và đưa đón con đến trường mỗi ngày - Ảnh: FBNV
Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn

Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn

Trước khi chia tay chồng Việt kiều, nữ diễn viên phim Tuyết nhiệt đới có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước tại Mỹ.

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