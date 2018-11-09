Loạt ảnh Ngọc Quyên mạnh mẽ bên con trai sau ly hôn chồng bác sĩ khiến chị em ngưỡng mộ

Dù đã ly hôn chồng và một mình nuôi con nhưng Ngọc Quyên luôn sống vui vẻ, lạc quan nhìn về phía trước.
- Ngọc Quyên sở hữu nhà to, siêu xe và sống sung sướng như tiên trước khi ly hôn
- Ly hôn chồng Việt kiều, Ngọc Quyên nén đau làm tròn trách nhiệm của người mẹ
Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, Ngọc Quyên còn là một siêu mẫu cực cá tính trên sàn diễn thời trang tại Việt Nam. Nhiều năm gia nhập showbiz, cô đã tạo được nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu giữa một rừng mỹ nhân của làng giải trí. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì người đẹp bất ngờ kết hôn cùng bác sĩ Việt kiều rồi sang Mỹ định cư khiến không ít người tiếc nuối.
Những tưởng chân dài này đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự thì mới đây cả hai tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả nước nhà. Theo Ngọc Quyên, sau khi chia tay cô nhận nuôi con trai nhưng không hề cảm thấy áp lực. Hiện tại, người đẹp sống rất vui vẻ bên quý tử 3 tuổi rất thông minh, lanh lẹ. Ngày ngày, Ngọc Quyên đưa đón con trai đi học và ở nhà kinh doanh online. Cô xem việc ly hôn là chuyện bình thường trong cuộc sống và không có gì để phải chia buồn.
Có thể nói, dù đã giã từ sự nghiệp người mẫu nhưng Ngọc Quyên vẫn luôn cá tính như ngày nào. Cô khuyên phụ nữ hãy mạnh mẽ đối diện với những vấp ngã và cần phải yêu thương bản thân trong mọi hoàn cảnh.
"Sau tất cả bộn bề của cuộc sống tôi chọn một góc riêng cho mình. Không có những lời đồn, ồn ào, lo lắng phiền muộn vây quanh. Phụ nữ sinh yếu đuối và chân thành quá sẽ rất thiệt thòi. Hãy biết dành cho mình sự trân trọng, sự tự tin và nhất thiết phải yêu bản thân mình nhất. Tất cả đến và đi cũng chỉ là hương vị của cuộc sống, ngửi nhưng không được nghiện.
30 năm tôi mới nhận ra yêu bản thân, đối xử tốt với tâm hồn và trái tim mình rất quan trọng, đừng trao hết, hy sinh hết cho một điều gì đó để rồi sự thật là nó không đáng. Hãy có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, lịch trình rõ ràng và sống từng giây hạnh phúc và tâm hồn mình. Vì phụ nữ sinh ra vốn là để yêu thương", cô viết.