Loạt ảnh Ngọc Quyên mạnh mẽ bên con trai sau ly hôn chồng bác sĩ khiến chị em ngưỡng mộ

Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, Ngọc Quyên còn là một siêu mẫu cực cá tính trên sàn diễn thời trang tại Việt Nam. Nhiều năm gia nhập showbiz, cô đã tạo được nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu giữa một rừng mỹ nhân của làng giải trí. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì người đẹp bất ngờ kết hôn cùng bác sĩ Việt kiều rồi sang Mỹ định cư khiến không ít người tiếc nuối.

Những tưởng chân dài này đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự thì mới đây cả hai tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả nước nhà. Theo Ngọc Quyên, sau khi chia tay cô nhận nuôi con trai nhưng không hề cảm thấy áp lực. Hiện tại, người đẹp sống rất vui vẻ bên quý tử 3 tuổi rất thông minh, lanh lẹ. Ngày ngày, Ngọc Quyên đưa đón con trai đi học và ở nhà kinh doanh online. Cô xem việc ly hôn là chuyện bình thường trong cuộc sống và không có gì để phải chia buồn.