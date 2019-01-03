Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm

Gặp chuyện không may trong những ngày đầu năm 2019, Ngọc Quyên nhận được nhiều lời động viên từ mọi người.
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Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi chia sẻ chuyện không may trong những ngày đầu năm mới. Cô nàng mệt mỏi khi vận xui ập đến liên tục, bị kẻ xấu lấy hết đồ đạc và bị cảnh sát phạt khi lái xe.
Cô than vãn trên trang Facebook cá nhân: "Có ai như tui không năm 2019 đầu năm mà te tua quá huhu. Mậu Thìn có vẻ mệt mỏi năm nay, bị cạy xe lấy hết đồ. Rồi lái xe thì bị phạt. Cầu mong những hạn này đỡ cho những hạn nặng hơn".
Thời gian gần đây, Ngọc Quyên nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi tiết lộ hôn nhân với chồng Việt kiều Mỹ "gãy gánh giữa đường". Trước đó, lúc sự nghiệp đang thăng tiến, chân dài này khiến nhiều fan tiếc nuối khi quyết định lấy chồng và sang nước ngoài định cư. Thế nhưng chỉ sau 4 năm mặn nồng, hôn nhân của Ngọc Quyên bất ngờ đổ vỡ.
Hiện tại, Ngọc Quyên đang làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Dù sau ly hôn cuộc sống có nhiều đảo lộn nhưng cô vẫn chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật. Ngọc Quyên đang quản lý công việc kinh doanh mỹ phẩm online để ổn định cuộc sống của bản thân và con trai tại xứ người.