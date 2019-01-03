Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm

Hậu trường 03/01/2019 14:36

Gặp chuyện không may trong những ngày đầu năm 2019, Ngọc Quyên nhận được nhiều lời động viên từ mọi người.

Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi chia sẻ chuyện không may trong những ngày đầu năm mới. Cô nàng mệt mỏi khi vận xui ập đến liên tục, bị kẻ xấu lấy hết đồ đạc và bị cảnh sát phạt khi lái xe.

Cô than vãn trên trang Facebook cá nhân: "Có ai như tui không năm 2019 đầu năm mà te tua quá huhu. Mậu Thìn có vẻ mệt mỏi năm nay, bị cạy xe lấy hết đồ. Rồi lái xe thì bị phạt. Cầu mong những hạn này đỡ cho những hạn nặng hơn".

Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm - Ảnh 1
Ngọc Quyên chia sẻ về vận xui đầu năm, bị kẻ xấu lấy đồ - Ảnh: FBNV
Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm - Ảnh 2
 Sau khi ly dị chồng bác sĩ Việt kiều giàu có, hiện Ngọc Quyên đang đang sống và làm việc tại Mỹ - Ảnh: FBNV
Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm - Ảnh 3
Nhiều dân mạng vào động viên và gửi lời chúc bình an, may mắn đến cô trong năm mới - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Ngọc Quyên nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi tiết lộ hôn nhân với chồng Việt kiều Mỹ "gãy gánh giữa đường". Trước đó, lúc sự nghiệp đang thăng tiến, chân dài này khiến nhiều fan tiếc nuối khi quyết định lấy chồng và sang nước ngoài định cư. Thế nhưng chỉ sau 4 năm mặn nồng, hôn nhân của Ngọc Quyên bất ngờ đổ vỡ.

Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm - Ảnh 4
Ngoài công việc, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV
Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm - Ảnh 5
Mẹ ruột Ngọc Quyên cũng đang sống cùng cô tại Mỹ và phụ chăm sóc cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Ngọc Quyên đang làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Dù sau ly hôn cuộc sống có nhiều đảo lộn nhưng cô vẫn chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật. Ngọc Quyên đang quản lý công việc kinh doanh mỹ phẩm online để ổn định cuộc sống của bản thân và con trai tại xứ người.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên báo tin vui đã tìm được 'người đàn ông' lau nước mắt cho mình

Sau ly hôn, Ngọc Quyên báo tin vui đã tìm được 'người đàn ông' lau nước mắt cho mình

Không ai khác, chính con trai là người luôn bên cạnh động viên và lau nước mắt cho cựu siêu mẫu Ngọc Quyên mỗi khi cô khóc.

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