Nuôi con một mình tại Mỹ, Ngọc Quyên 'khóc ròng' vì gặp hạn đầu năm

Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi chia sẻ chuyện không may trong những ngày đầu năm mới. Cô nàng mệt mỏi khi vận xui ập đến liên tục, bị kẻ xấu lấy hết đồ đạc và bị cảnh sát phạt khi lái xe.

Cô than vãn trên trang Facebook cá nhân: "Có ai như tui không năm 2019 đầu năm mà te tua quá huhu. Mậu Thìn có vẻ mệt mỏi năm nay, bị cạy xe lấy hết đồ. Rồi lái xe thì bị phạt. Cầu mong những hạn này đỡ cho những hạn nặng hơn".