Sau ly hôn, Ngọc Quyên báo tin vui đã tìm được 'người đàn ông' lau nước mắt cho mình

Không ai khác, chính con trai là người luôn bên cạnh động viên và lau nước mắt cho cựu siêu mẫu Ngọc Quyên mỗi khi cô khóc.

Sau khi chia tay ông xã Việt kiều Mỹ, cuộc sống riêng của siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cư dân mạng không ngừng lo lắng và gửi lời động viên, hi vọng bà mẹ đơn thân sớm vượt qua đổ vỡ. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc Quyên tỏ ra khá bình thản. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút. Bà mẹ trẻ còn đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ đưa con trai đi chơi tại Mỹ.

Ngọc Quyên tâm sự, cuộc sống của cô và con trai rất đầy đủ. Sau chia tay, cô được chồng chu cấp đầy đủ theo phán quyết của tòa án - Ảnh: FBNV Cô không phải một mình lo mọi việc mà có mẹ ruột bên cạnh để phụ giúp chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, Ngọc Quyên khiến nhiều người xúc động khi khoe ảnh quý tử đầu lòng kèm dòng tâm sự viết về con trai. Dù hôn nhân tan vỡ nhưng bà mẹ đơn thân vẫn thấy mình may mắn vì có quý tử đầu lòng bên cạnh. "Đến một lúc sẽ có một người đàn ông thật sự lau nước mắt cho mẹ. Nhìn em thế thôi mẹ khóc là chạy ra ôm mẹ: 1/ Khóc theo, 2/ Hỏi thăm, 3/ Đến lau nước mắt cho mẹ.

Bạn sẽ thấy không điều gì may mắn hơn là có con trai bảo vệ và bên bạn. Yêu cái mặt này lắm", Ngọc Quyên viết về con trai. Nữ siêu mẫu dành nhiều thời gian bên cạnh con trai, bù đắp sự thiếu thốn về tình cảm khi cậu bé không được ở bên cạnh ba thường xuyên - Ảnh: FBNV Là người bản lĩnh, Ngọc Quyên nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FBNV Đến hiện tại, người hâm mộ vẫn không ngừng tiếc nuối khi hôn nhân của siêu mẫu Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều “gãy gánh giữa đường” sau 4 năm mặn nồng. Sau ly hôn, cô là người nuôi con trai. Ngọc Quyên từng chia sẻ, cuộc sống của cô đang rất ổn và chưa có ý định trở về Việt Nam. Hiện ngoài việc chăm sóc và nuôi dạy con trai, chân dài này đang tập trung hết sức cho công việc kinh doanh riêng.

Sau ly hôn, Ngọc Quyên bất ngờ tiết lộ cách chồng cũ đối đãi với mình và con trai Ngọc Quyên vừa có những chia sẻ chân thành với công chúng về mối quan hệ với chồng Việt kiều sau ly hôn.

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