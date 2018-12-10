Sau ly hôn, Ngọc Quyên báo tin vui đã tìm được 'người đàn ông' lau nước mắt cho mình

Không ai khác, chính con trai là người luôn bên cạnh động viên và lau nước mắt cho cựu siêu mẫu Ngọc Quyên mỗi khi cô khóc.
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Sau khi chia tay ông xã Việt kiều Mỹ, cuộc sống riêng của siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cư dân mạng không ngừng lo lắng và gửi lời động viên, hi vọng bà mẹ đơn thân sớm vượt qua đổ vỡ.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc Quyên tỏ ra khá bình thản. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút. Bà mẹ trẻ còn đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ đưa con trai đi chơi tại Mỹ.
Mới đây nhất, Ngọc Quyên khiến nhiều người xúc động khi khoe ảnh quý tử đầu lòng kèm dòng tâm sự viết về con trai. Dù hôn nhân tan vỡ nhưng bà mẹ đơn thân vẫn thấy mình may mắn vì có quý tử đầu lòng bên cạnh.
"Đến một lúc sẽ có một người đàn ông thật sự lau nước mắt cho mẹ. Nhìn em thế thôi mẹ khóc là chạy ra ôm mẹ: 1/ Khóc theo, 2/ Hỏi thăm, 3/ Đến lau nước mắt cho mẹ.
Bạn sẽ thấy không điều gì may mắn hơn là có con trai bảo vệ và bên bạn. Yêu cái mặt này lắm", Ngọc Quyên viết về con trai.
Đến hiện tại, người hâm mộ vẫn không ngừng tiếc nuối khi hôn nhân của siêu mẫu Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều “gãy gánh giữa đường” sau 4 năm mặn nồng. Sau ly hôn, cô là người nuôi con trai. Ngọc Quyên từng chia sẻ, cuộc sống của cô đang rất ổn và chưa có ý định trở về Việt Nam. Hiện ngoài việc chăm sóc và nuôi dạy con trai, chân dài này đang tập trung hết sức cho công việc kinh doanh riêng.