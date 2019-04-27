Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn

Hậu trường 27/04/2019 08:40

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Quyên chỉ ước cuộc sống bên cạnh con trai cưng sẽ thật vui vẻ và bình yên.

Mới đây, Ngọc Quyên vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ đón tuổi mới bên cạnh con trai và bạn bè tại Mỹ. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ và ấm áp.

Ngọc Quyên chia sẻ xúc động: "Năm nào cũng mấy gương mặt này surprise Birthday cho em. Năm nay quá nhiều sóng gió đến với em và cuộc sống của em. Chỉ mong mọi thứ qua đi và bình yên sẽ đến với 2 mẹ con.

Luôn cố gắng nở nụ cười trên môi và cầu mong bình an sẽ đến. Tưởng năm nay sẽ lặng lẽ biến mất vì một năm em không có một sinh lực để đón bất cứ lễ nào và gặp bất cứ ai. Cám ơn những người bạn luôn bên tôi nhé. Cám ơn đã lôi tôi ra khỏi nhà và mừng sinh nhật em. Một năm không bao giờ quên - 2019".

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 1
Ngọc Quyên mừng sinh nhật tuổi 31 bên con trai cưng - Ảnh: FBNV

Trải qua một năm đầy sóng gió, đây có lẽ là giây phút bình yên nhất của cựu siêu mẫu. Dưới bài viết, rất nhiều bạn bè và cư dân mạng gửi đến cô lời chúc mừng sinh nhật. Mọi người hi vọng những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với bà mẹ đơn thân sau hàng loạt biến cố.

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 2
Sau những vấp ngã và đổ vỡ...
Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 3
... Ngọc Quyên ước mong những biến cố qua đi và bình yên sẽ đến với hai mẹ con trong thời gian tới - Ảnh: FBNV

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 4

Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 5
Một năm qua là thời gian khó quên nhất trong cuộc đời Ngọc Quyên, hiện tại mọi thứ đã qua đi...
Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 6
... cựu siêu mẫu cười rạng rỡ khi thổi nến và cắt bánh cùng quý tử và bạn bè thân thiết - Ảnh: FBNV
Ngọc Quyên đón sinh nhật bình yên bên con trai, xúc động với điều ước bình dị sau khi ly hôn - Ảnh 7
Buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng sẽ là kỷ niệm khó quên với bà mẹ đơn thân sau hàng loạt sóng gió - Ảnh: FBNV

Một năm vừa qua có thể nói là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với Ngọc Quyên. Giữa năm 2018, nữ siêu mẫu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn với chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống. Đầu năm 2019, cô còn bị chồng cũ tố bán hàng rởm khiến cuộc sống và công việc kinh doanh bị xáo trộn. Sau đó, Ngọc Quyên đã lên tiếng "phản pháo". Hiện cô đang cố gắng làm việc để chăm lo cho cuộc sống của mình và con trai tại Mỹ.

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