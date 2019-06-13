Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh tiết lộ suýt bị cưỡng hôn trong thang máy

Sau khi ly hôn với ông xã giàu có, cuộc sống của diễn viên Dương Cẩm Lynh bên con trai nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
- Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con
- Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng
Đầu năm 2018, Dương Cẩm Lynh khiến làng giải trí Việt ngỡ ngàng khi công khai chuyện đã ly hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa. Chia tay với chồng đại gia, cô dọn ra khỏi biệt thự xa hoa và cùng con trai sống trong một căn chung cư nhỏ.
Mỹ nhân phim Mặt nạ máu từng bộc bạch, cô cảm thấy chông chênh trong những ngày đầu vì ra đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên nhờ có con trai, cô đã vượt qua tất cả để lo cho cuộc sống của hai mẹ con đầy đủ nhất.
Sau 1 năm làm mẹ đơn thân, dù vất vả khi vừa chăm con vừa làm việc nhưng Dương Cẩm Lynh thích nghi rất tốt. Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, có thể thấy cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên con trai cưng.
Mới đây nhất, nữ diễn viên vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh rạng rỡ khi đưa quý tử đầu lòng đi chơi. Kèm theo đó, cô còn chú thích đầy ngọt ngào: "Là anh ấy khiến mẹ ngẩn ngơ. P/S: Thấy tui dễ thương quá định cưỡng hôn tui trong thang máy chứ gì".
Dưới phần bình luận, con trai Dương Cẩm Lynh được dân mạng khen ngợi hết lời vì quá đáng yêu.