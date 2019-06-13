Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh tiết lộ suýt bị cưỡng hôn trong thang máy

Sau khi ly hôn với ông xã giàu có, cuộc sống của diễn viên Dương Cẩm Lynh bên con trai nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đầu năm 2018, Dương Cẩm Lynh khiến làng giải trí Việt ngỡ ngàng khi công khai chuyện đã ly hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa. Chia tay với chồng đại gia, cô dọn ra khỏi biệt thự xa hoa và cùng con trai sống trong một căn chung cư nhỏ.

Vì bất đồng quan điểm sống, Dương Cẩm Lynh và chồng quyết định ly hôn. Sau chia tay, cô được quyền nuôi dưỡng con trai - Ảnh: Internet

Mỹ nhân phim Mặt nạ máu từng bộc bạch, cô cảm thấy chông chênh trong những ngày đầu vì ra đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên nhờ có con trai, cô đã vượt qua tất cả để lo cho cuộc sống của hai mẹ con đầy đủ nhất.

Sau 1 năm làm mẹ đơn thân, dù vất vả khi vừa chăm con vừa làm việc nhưng Dương Cẩm Lynh thích nghi rất tốt. Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, có thể thấy cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên con trai cưng.

Sau những giờ làm việc cật lực, cuộc sống của cô khá thoải mái và vui vẻ bên quý tử...

... tuy nhiên những lúc con bệnh sốt, bà mẹ đơn thân cũng rất vất vả, nhiều lúc phải thức trắng đêm - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, nữ diễn viên vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh rạng rỡ khi đưa quý tử đầu lòng đi chơi. Kèm theo đó, cô còn chú thích đầy ngọt ngào: "Là anh ấy khiến mẹ ngẩn ngơ. P/S: Thấy tui dễ thương quá định cưỡng hôn tui trong thang máy chứ gì".

Dương Cẩm Lynh hài hước cho biết suýt bị con trai cưỡng hôn trong thang máy - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, con trai Dương Cẩm Lynh được dân mạng khen ngợi hết lời vì quá đáng yêu.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?' Cuộc sống của Á hậu Điện ảnh 1999 sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân không mấy thuận lợi. Nữ diễn viên cảm thấy buồn khi một số người đem chuyện ly hôn của cô áp vào công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ly-hon-duong-cam-lynh-tiet-lo-suyt-bi-cuong-hon-trong-thang-may-327966.html