Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng

Cách đây ba tháng, người đẹp Dương Cẩm Lynh bất ngờ hé lộ thông tin đã chia tay chồng Việt kiều và ôm con ra khỏi biệt thự triệu đô. Hai mẹ con nữ diễn viên sống tại nơi ở mới nhỏ hẹp và tập quên đi những chuyện đau buồn. Cú sốc tình cảm khiến người đẹp sinh năm 1982 khóc nhiều tháng trời và chới với trong vô định. Tuy nhiên, sau khi bình tâm lại Dương Cẩm Lynh quyết định để cho quá khứ ngủ yên và hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn.

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ bộ ảnh gợi cảm 'bỏng mắt' khoe ba vòng đẹp không tì vết. Dù đã bước qua tuổi băm và từng một lần sinh con nhưng không ai có thể phủ Dương Cẩm Lynh sở hữu body quyến rũ chết người. Bên cạnh đó, làn da trắng sứ và mịn màng của bà mẹ một con cũng khiến nhiều chị em phát hờn vì ghen tỵ.