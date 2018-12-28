Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng

Hậu trường 28/12/2018 09:07

Dù đã một lần sinh con nhưng người đẹp Dương Cẩm Lynh vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm khiến bao người say đắm.

Cách đây ba tháng, người đẹp Dương Cẩm Lynh bất ngờ hé lộ thông tin đã chia tay chồng Việt kiều và ôm con ra khỏi biệt thự triệu đô. Hai mẹ con nữ diễn viên sống tại nơi ở mới nhỏ hẹp và tập quên đi những chuyện đau buồn. Cú sốc tình cảm khiến người đẹp sinh năm 1982 khóc nhiều tháng trời và chới với trong vô định. Tuy nhiên, sau khi bình tâm lại Dương Cẩm Lynh quyết định để cho quá khứ ngủ yên và hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn. 

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ bộ ảnh gợi cảm 'bỏng mắt' khoe ba vòng đẹp không tì vết. Dù đã bước qua tuổi băm và từng một lần sinh con nhưng không ai có thể phủ Dương Cẩm Lynh sở hữu body quyến rũ chết người. Bên cạnh đó, làn da trắng sứ và mịn màng của bà mẹ một con cũng khiến nhiều chị em phát hờn vì ghen tỵ.

Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 1
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh sở hữu body bốc lửa với ba vòng săn chắc đáng mơ ước - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 3
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 4
Vẻ đẹp mặn mà của gái một con Dương Cẩm Lynh khiến bất cứ ai cũng phải xao lòng - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 5
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 6
Dương Cẩm Lynh sở hữu làn da trắng sứ cùng vóc dáng siêu gợi cảm - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 7
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 8
Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng - Ảnh 9
Sau khi ly hôn, Dương Cẩm Lynh thoải mái đi du lịch để tận hưởng cuộc sống - Ảnh: Internet

Đầu năm 2015, Dương Cẩm Lynh công khai mối quan hệ với chồng Việt kiều nhưng dính khá nhiều ồn ào. Phần đông khán giả cho rằng người đẹp là kẻ thứ ba chen chân vào một gia đình đang hạnh phúc. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên quyết định im lặng.

Đầu năm 2016, Dương Cẩm Lynh hạ sinh quý tử đầu lòng và khẳng định bố của con trai chính là chồng hợp pháp của mình. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm chung sống người đẹp đã ôm con ra đi trong nước mắt. Tuy chồng cũ là một đại gia sở hữu biệt thự triệu đô nhưng Dương Cẩm Lynh khẳng định bản thân ra đi tay trắng vì khi mang thai không kiếm ra tiền.

 

Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con

Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con

Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh nhanh chóng trở lại với công việc. Cô tất bật chạy show kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con trai đầy đủ nhất.

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