Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con

Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh nhanh chóng trở lại với công việc. Cô tất bật chạy show kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con trai đầy đủ nhất.
- Cuộc sống giàu sang ngôn tình của Dương Cẩm Lynh trước khi chia tay người chồng từng chi 3 triệu mỗi ngày mua hoa tặng vợ
Sau 4 năm kết hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa, cái tên Dương Cẩm Lynh dần trở nên xa lạ với khán giả vì không xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình. Cô ít tham gia đóng phim và gần như rút lui khỏi showbiz vì bận chăm sóc con trai, lo vun vén gia đình. Ngoài ra, những thị phi trong quá khứ khi bị đồn là "người thứ 3" phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng tạo cho cô không ít áp lực.
Bẵng đi một thời gian, khán giả vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên lên tiếng xác nhận thông tin đã chia tay với ông xã Anh Khoa. Trắng tay sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh chấp nhận ôm con rời khỏi biệt thự rộng lớn để đến sống trong căn chung cư nhỏ.
Nữ diễn viên Mặt nạ máu từng tâm sự, cô suy sụp và gặp vấn đề về kinh tế sau khi chia tay. Dù chồng chu cấp cho con trai chi phí học tập nhưng những khoản sinh hoạt cô phải tự bươn chải lo liệu. Hiện công chúng vẫn rất quan tâm đến của cuộc sống của mẹ con Dương Cẩm Lynh.
Dựa theo những chia sẻ trên trang cá nhân của chân dài họ Dương, có thể thấy, cô đã lấy lại cân bằng và bắt đầu hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Dù vất vả khi phải vừa làm việc vừa chăm con nhưng bà mẹ đơn thân vẫn không ngừng cố gắng để lo cho quý tử một tương lai tốt nhất. Cô không ngại đi show, tham gia sự kiện, event… chỉ cần là công việc chính đáng, mang lại thu nhập cô đều nhận lời.