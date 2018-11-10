Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con

Sau 4 năm kết hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa, cái tên Dương Cẩm Lynh dần trở nên xa lạ với khán giả vì không xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình. Cô ít tham gia đóng phim và gần như rút lui khỏi showbiz vì bận chăm sóc con trai, lo vun vén gia đình. Ngoài ra, những thị phi trong quá khứ khi bị đồn là "người thứ 3" phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng tạo cho cô không ít áp lực.

Tổ ấm của Dương Cẩm Lynh bên ông xã Anh Khoa khi còn ấm êm - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, khán giả vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên lên tiếng xác nhận thông tin đã chia tay với ông xã Anh Khoa. Trắng tay sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh chấp nhận ôm con rời khỏi biệt thự rộng lớn để đến sống trong căn chung cư nhỏ.