Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con

Hậu trường 10/11/2018 13:24

Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh nhanh chóng trở lại với công việc. Cô tất bật chạy show kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con trai đầy đủ nhất.

Sau 4 năm kết hôn với nhà sản xuất phim Anh Khoa, cái tên Dương Cẩm Lynh dần trở nên xa lạ với khán giả vì không xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình. Cô ít tham gia đóng phim và gần như rút lui khỏi showbiz vì bận chăm sóc con trai, lo vun vén gia đình. Ngoài ra, những thị phi trong quá khứ khi bị đồn là "người thứ 3" phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng tạo cho cô không ít áp lực.

Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 1
Tổ ấm của Dương Cẩm Lynh bên ông xã Anh Khoa khi còn ấm êm - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, khán giả vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên lên tiếng xác nhận thông tin đã chia tay với ông xã Anh Khoa. Trắng tay sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh chấp nhận ôm con rời khỏi biệt thự rộng lớn để đến sống trong căn chung cư nhỏ.

Nữ diễn viên Mặt nạ máu từng tâm sự, cô suy sụp và gặp vấn đề về kinh tế sau khi chia tay. Dù chồng chu cấp cho con trai chi phí học tập nhưng những khoản sinh hoạt cô phải tự bươn chải lo liệu. Hiện công chúng vẫn rất quan tâm đến của cuộc sống của mẹ con Dương Cẩm Lynh.

Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 2
Sau ly hôn, cô dọn ra khỏi nhà và một mình nuôi con - Ảnh: FBNV

Dựa theo những chia sẻ trên trang cá nhân của chân dài họ Dương, có thể thấy, cô đã lấy lại cân bằng và bắt đầu hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Dù vất vả khi phải vừa làm việc vừa chăm con nhưng bà mẹ đơn thân vẫn không ngừng cố gắng để lo cho quý tử một tương lai tốt nhất. Cô không ngại đi show, tham gia sự kiện, event… chỉ cần là công việc chính đáng, mang lại thu nhập cô đều nhận lời.

Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 3
Để ổn định kinh tế, nữ diễn viên làm việc nhiều, đôi khi chỉ ngủ mỗi ngày 2 tiếng - Ảnh: FBNV
Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 4
Bà mẹ đơn thân khiến nhiều người xúc động khi tâm sự về chuỗi ngày vất vả: 'Đã về gặp được ảnh ôm hun hít đã đời lại tiếp tục đi cày' - Ảnh: FBNV
Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 5
Cô than phiền vì bận rộn không có thời gian về gặp con trai - Ảnh: FBNV 
Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 6
Động lực lớn nhất để bà mẹ trẻ quên đi vất vả lúc này chính là con trai: 'Bận tối mặt luôn nhưng nhìn thấy ảnh là quên hết mệt mỏi' - Ảnh: FBNV
Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 7
Cô tìm vui nơi công việc và gặp gỡ nhiều bạn bè nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con - Ảnh 8
Dương Cẩm Lynh khiến nhiều người xuýt xoa với vẻ đẹp 'gái một con' đằm thắm - Ảnh: FBNV
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