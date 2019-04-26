Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?'

Ly hôn và ra đi với “hai bàn tay trắng”, Dương Cẩm Lynh cố gắng làm việc đêm ngày để lo cho con trai. Những tưởng sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của nữ diễn viên đã bình lặng, vui vẻ trở lại. Thế nhưng mới đây, bà mẹ một con lại khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về góc khuất trong công việc sau khi ly hôn.

Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh đang làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Dương Cẩm Lynh trải lòng: "Chiều bình yên bên con. Hình như xã hội này họ đang kì thị với những người mẹ đơn thân, biết rằng mẫu hình lý tưởng vẫn là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Mẹ đơn thân không ai muốn, nhưng vẫn vui vẻ và tiếp tục cố gắng sống tốt, trọn vẹn hoàn thiện mỗi ngày và làm việc tích cực, nhưng có vẻ có không ít người nhìn vô đó như là một khiếm khuyết.