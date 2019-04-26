Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?'

Hậu trường 26/04/2019 11:13

Cuộc sống của Á hậu Điện ảnh 1999 sau gần 1 năm làm mẹ đơn thân không mấy thuận lợi. Nữ diễn viên cảm thấy buồn khi một số người đem chuyện ly hôn của cô áp vào công việc.

Ly hôn và ra đi với “hai bàn tay trắng”, Dương Cẩm Lynh cố gắng làm việc đêm ngày để lo cho con trai. Những tưởng sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của nữ diễn viên đã bình lặng, vui vẻ trở lại. Thế nhưng mới đây, bà mẹ một con lại khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về góc khuất trong công việc sau khi ly hôn.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?' - Ảnh 1
Sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh đang làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Dương Cẩm Lynh trải lòng: "Chiều bình yên bên con. Hình như xã hội này họ đang kì thị với những người mẹ đơn thân, biết rằng mẫu hình lý tưởng vẫn là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Mẹ đơn thân không ai muốn, nhưng vẫn vui vẻ và tiếp tục cố gắng sống tốt, trọn vẹn hoàn thiện mỗi ngày và làm việc tích cực, nhưng có vẻ có không ít người nhìn vô đó như là một khiếm khuyết.

Họ chê mình không hoàn hảo hoàn thiện để mời làm trong một số dự án quảng cáo hay trong một số công việc, mình không phải là hình mẫu đại diện lý tưởng, đôi lúc cũng buồn... Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại chăng?”.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?' - Ảnh 2

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?' - Ảnh 3
Ngoài công việc, Dương Cẩm Lynh dành thời gian bên cạnh, vun đắp tình cảm với con trai - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô còn đăng tải loạt ảnh đang vui đùa hạnh phúc với quý tử đầu lòng. Có lẽ, càng đối mặt với nhiều khó khăn thì bà mẹ đơn thân càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Con trai chính là nguồn động viên lớn nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng: 'Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại?' - Ảnh 4
Cô được cư dân mạng động viên, an ủi - Ảnh: FBNV

Tâm sự của Dương Cẩm Lynh nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đông đảo bạn bè và khán giả đã gửi lời an ủi, động viên đến bà mẹ đơn thân.

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